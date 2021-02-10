50歲女高級懲教主任不滿崗位調配安排，去年在個人社交平台公開群組恐嚇綽號「烏蠅明」的高層，揚言要以水晶擺設塞肛，遭一名懲教高級監督「篤灰」揭發報警。涉案女主任被控一項刑事恐嚇罪，案件今早於東區裁判法院提訊。控方指基於被告病況及事主同意，同意以簽保守行為方式結案，撤銷控罪。主任裁判官錢禮下令被告自簽1,000元、守行為24個月了事，另須支付500元堂費。

被告盧毅（50歲），報稱公務員。控罪指被告於去年7月23日在香港某地方威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。

控方向裁判官指出，被告患有躁鬱、焦慮及抑鬱症狀。根據同意案情，去年7月初，一名網上署名Sue Lo的人在fb惡意指控懲教管理。其後有懲教高級監督見到一幅顯示水晶產品的圖片，內文寫有「烏蠅明，收到風，你密謀命令EX-Po(IT)發功喎，原來你想唔理我嘅要求，我放兩個星期大假。話你知，你千祈咪調我走呀，如果唔係，我一定X高你冚家。Sue Lo警告你 2020.7.23」。

有追隨者留言查問水晶圖片意思為何，她答道：「肛塞，名牌Swarovski水晶製，用嚟塞住烏蠅明個屎眼，希望佢不再屙爛屎。」該監督通知「烏蠅明」、亦即本案事主。事主因擔心家人安全，於是報警。同月28日，警方搜查被告寓所，被告在警誡下承認為涉案fb賬戶的管理者。

【案件編號：ESCC306/20】

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