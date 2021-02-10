前年8月24日觀塘區遊行後，多區發生警⺠衝突。兩男一女⻘年被指在黃大仙一帶參與非法集結，其中一人另涉藏有雷射筆，經審訊後裁定罪成。案件今在觀塘裁判法院判刑。辯方引述被告女學生自撰求情信，她寫道：「我好鍾意香港，因為畀到溫暖我，所以希望同其他香港人守護香港。」裁判官屈麗雯指，雖然無證據指出各被告有特別行為，但身處集結中已屬支持，破壞香港公共秩序，最終判女生入獄5個月。

被告包括侍應柯俊瑋（23歲）、女學生陳可兒（22歲）及學生梅哲朗（20歲），同被控於前年8月24日在黃大仙龍翔道東行線參與非法集結；梅另被控管有攻擊性武器罪，指他管有雷射筆。梅被判入更生中心。另外，由於報告顯示柯不適合入住勞教中心，法庭先索取教導所報告，押後至2月24日判刑。

辯方求情時引述被告女學生自撰的求情信，指她自小關心時事，熱愛香港，「希望同其他香港人守護香港」。辯方建議法庭判處非監禁式刑罰，讓被告早日與家人重聚，繼續學業。

辯方續指，第三被告成績優異，曾參與小學義教工作，希望法庭按照報告建議，判他入更生中心。

女被告申請保釋等候上訴遭拒

裁判官屈麗雯判刑時強調，本案集結人數眾多，規模龐大，堵塞交通，為公眾造成不便及滋擾。屈官續指，各被告攜帶與示威者雷同的裝備，顯然有預謀，惟報告內容顯示首被告與次被告均無悔意，只有第三被告展示悔意。

屈官又強調，當日群眾情緒高漲，其間不斷叫囂及用雷射筆照射警員，行為極具挑釁性，有造成暴力衝突的風險。屈官續指，雖然無證據指出各被告有特別行為，只會以最低的參與程度量刑，但認為眾人身處集結，已屬鼓勵群眾，強調法庭為保護公眾秩序，須判處阻嚇式刑罰，以儆效尤。

屈官回應求情指，被告女生聲稱「愛香港」，但是「行為係破壞香港嘅秩序、公共社會嘅秩序」，最終判她監禁5個月。至於第三被告，屈官認為集結當日有人用雷射筆照射警方，被告持有雷射筆的危害「顯然易見」，最後按報告建議判他進入更生中心。

辯方為被告女生申請保釋等候就定罪上訴，惟屈官認為本案證供強烈，駁回保釋申請，女生須繼續還柙。

【案件編號：KTCC77/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！