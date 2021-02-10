警方O記日前在粉嶺拘捕兩名男子，指他們與管有爆炸品案件有關，又指有人計劃於農曆新年前向本地激進分子提供材料，意圖令「血腥抗爭」東山再起。被捕兩男今午於粉嶺裁判法院提訊。據悉，其中一名被告程式設計師被指收取1萬至2萬元報酬，運送「玩具」、「文具」及「整蛋糕」，分別代表攻擊性武器、防具及製造炸彈；他被控管有爆炸器罪，不准保釋。另一名被告裝修工則獲准以5,000元保釋，並須交出所有獲承認或不被承認的旅遊證件。

案件今由主任裁判官蘇文隆處理，程式設計師黃智榮（42歲）及裝修工張煜球（62歲）被押解到法院應訊。兩人暫時毋須答辯，案件押後至5月5日，等候警方的爆炸品與化學物品化驗報告，以及被告的手機紀錄等。

黃被控管有爆炸品罪，控罪指他於今年2月8日在粉嶺榮福中心對出的行人路，明知而管有、保管或控制約17.4公斤硝酸鉀、2.8公斤氧化鐵、1.8公斤鎂、1.2公斤鋁、4公斤硫磺、1.5公斤煙火棒、260鞭炮、3套無線電遙控裝置、一條USB線及兩個電子磅。

張則被控管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，指他於同日在粉嶺榮福中心某單位內管有69支箭、45個箭頭、五支弓、兩支電槍、八支伸縮棍、一個鉗及一套螺絲批，意圖作非法用途使用。

據悉，黃姓首被告用單車鏈將紅白藍膠袋鎖於行人路，然後進入榮福中心，折返時拿著一個銀色行李箱。警員上前搜查，首被告稱收受1萬元至2萬元報酬，從柴灣運送該紅白藍膠袋，再到上址搬運行李箱。警方在行李箱及膠袋內搜出涉案化學物品、無線裝置、防毒面具、防毒面具濾芯等物，涉案物品價值15萬至20萬元不等。

警方又檢取首被告的手機及滙豐銀行存摺，調查後發現他以假名Calvin Chan在Telegram註冊，與一名叫「十二少」的人商量化學品交易，當中提及「整蛋糕」、「玩具」及「文具」。首被告負責送遞，行李箱用來載「玩具」、紅白藍膠袋則是運送「文具」，相約案發當天在粉嶺聯和墟交易。據了解，「整蛋糕」意謂製造炸彈，「玩具」及「文具」意謂攻擊性武器及防具。

次被告則是榮福中心涉案單位租客，警方在單位搜到箭、箭頭及有關「光復香港 時代革命」的文宣。

O記高級警司何振東早前在記招稱，警方上月接獲線報，有人打算於農曆年前提供爆炸原料予本地激進暴力分子作血腥抗爭之用，企圖衝擊法治、經濟、民生，密謀「對香港做大面積損害」。

【案件編號：FLCC209/21】

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