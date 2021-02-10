繼英國駐港總領事館日前更新外遊指引，提醒國民香港不再承認雙重國籍，任何人若同時擁有英籍及中國籍，即使持英國護照抵港也將不獲該國領事保護。澳洲今天亦更新對香港的旅遊指引，指香港不再承認雙重國籍，提醒擁有中國、澳洲雙重國籍的國民，如果在香港想被視為澳洲人，要到入境處作出變更國籍的申請。

澳洲政府最新的旅遊警示提示國民，隨着中國國籍法在港實施，香港特區不再承認雙重國籍，警示提醒擁有中澳雙重國的國民如果想被視為澳洲國民，要向入境處登記，聲明變更其國籍。該警示並提供有關連結。

警示又提醒國民，如果中澳籍國民被視為中國公民，即使入境時是使用澳洲護照或其他國家護照，香港當局仍可拒絕他們獲得澳洲領事的服務。警示又指出，如果中澳籍的國民未有宣佈放棄中國籍、繼續持有特區或中國護照，將被視為中國公民。警示又指出，如果國民計劃進入中國或香港，要用澳洲護照入境。

較早前，澳洲政府已列中國和香港的為「不要前往」的地方，至今旅遊警示並沒有作出變更。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！