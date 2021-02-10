特首林鄭月娥在答問大會提議免執業試引入非本地培訓醫生方案，多個醫生團體一致反對修例，批評做法會削弱本地醫療水平。醫學會會長蔡堅回答香港電台記者提問時，形容他們也是「肉隨砧板上」，「處境同港台係差唔多」，但不會用抗疫工作作為向政府施壓的手段。他笑言如果政府願意撤回方案，他個人可以再考一次執業試至合格為止作為保證。

香港醫學會、香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、香港執照醫生醫學會、中大及港大醫學院學生代表以及醫學界立法會議員陳沛然，反對豁免執業試輸入海外醫生。陳沛然認為，醫護想專心抗疫，現時修例不是抗疫工作，而是政治工作。現時醫療體制「用最少錢醫緊最多嘅人」，令港人人均壽命在全球名列前茅，期望有公開、公平制度維護醫生專業水準，他批評所謂人手不足是偽命題，病床不足才令醫院逼爆，政府應該增撥資源在醫療硬件如病床、增聘護士等方式改善。他指猶如抗疫工作，一旦豁免就是漏洞所在，盼大家珍惜現時行之有效的制度。

醫科畢業生增加 料空缺問題可望緩解

香港公共醫療醫生協會副會長馮德焜指，特首指公營機構有600、700個空缺，就要引入海外醫生填補，但過去一年有430個醫科畢業生，未來幾年會再升，每年都有約500個新紮醫生，扣除自然流失的退休醫生，未來幾年空缺理應可緩解。他認為執業試確保了每一個醫生的水平，在表列認可的院校畢業就可以免試，不能保證院校學生的個人水平。

健康與醫療發展諮詢委員會前主席方津生引述2012至2016年數據指，歐美畢業生、中國內地畢業生及一帶一路國家專業知識及格率，依次為40%、15.7%、11.1%，臨床考試通過率則為52.8%、27.5%和16.7%，每年舉行考試兩次，每人可有5次機會通過考試，他指自己也試過不及格，醫委會執業試被評為過於嚴苛及格率低，但會方有責任確保安全執業標準，特別是普通科註冊後在沒有監督的情況下執業，他反對政府提議成立另一個委員會，繞過負責監管的醫委會，審查非本地醫學院名單，做法踐踏醫生專業自主。

香港醫學執照學會會長馬思特認為，通過執業試是可達目標（achievable goal），302名非本地訓練醫生中，84%人認為執業試有助維護病人安全。

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