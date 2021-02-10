監警會出現高層人員變動。監警會宣佈，秘書長俞官興將於今年3月合約期屆滿後離任，不再尋求續約，並於2月12日開始退休前休假；現任副秘書長（行動）梅達明先生署任秘書長一職。監警會稱將根據既定程序，適時公佈秘書長一職的實任安排。

梅達明自2012年1月已加入監警會，擔任副秘書長至今長達9年。據梅達明自述，其父為刑事偵緝警長，自己於1981至87年間任職警隊，擔任警務督察，隨後往美國哥倫比亞大學進修。梅於1995年回港後，加入廉政公署工作，官至首席調查主任。

梅已是第二度署任秘書長。2016年，時任秘書長朱敏健提前解約，到廉政公署「翻閹」出任執行處處長（私營機構），梅曾署任秘書長。

快將離任的俞官興亦是紀律部隊出身，在海關工作長達35年，2016年初退休時為副關長。俞於同年9月起出任監警會秘書長至今。

監警會主席梁定邦對俞表示感謝，稱其任內成功領導秘書處應對各項挑戰，為委員會提供高效和可靠的支援服務，並完成多項重要工作，尤其有關「反送中」報告，協助會方致力發揮監察角色，以及履行法定職能。

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