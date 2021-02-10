菲傭誕下女嬰後，僱主拒絕讓她帶女嬰返家同住，同時卻以外傭合約規定須與僱主共住為由，拒絕菲傭在產假期間搬到外間暫住以照顧初生女兒。菲傭早前入稟高等法院申請司法覆核，尋求當局在外傭放產假期間「豁免」合約上的留宿規定。法官今頒判詞指，勞工處或入境處雖然可以選擇不執法，但沒有權力「豁免」該項合約規定。法官最終以技術性理由拒絕受理案件，但明言不代表法庭同意政府立場，並謂相關最終決定要待一宗提出適當申請的案件出現，方能處理。

法官周家明今頒下判詞指，聆訊時他已表明本案申請書要求「豁免」外傭標準僱傭合約的留宿規定，屬誤解及出錯，但申請人Yvette Dingle Fernandez及女兒的一方沒有提出修改申請書，法庭只能按照現有申請書作出判決。

周官指，目前申請是基於假設兩名答辯人勞工處處長及入境事務處處長有權力對合約上的共住規定批出豁免。惟事實上，入境處雖然有權力不執行外傭所作的共住承諾，但無權「豁免」共住規定；而勞工處雖然有權同意就共住規定的條款作出修改，但若未得僱主同意下，該項同意亦不能豁免外傭遵守共住規定。

為免出現疑惑，周官特別指出，今次拒絕批出司法覆核許可，不應視為法庭已接納入境處及勞工處一方的立場、即外傭放產假、年假或法定假日的整段期間，必須住在或逗留在僱主居所。周官形容，究竟應如何理解有關合約條款，尚待一宗提出合適問題的案件出現，方可作出最後定奪。

【案件編號：HCAL3215/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！