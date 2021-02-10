食物及衞生局局長陳肇始今日表示，由初七起（18日）有條件放寬社交距離措施，包括食肆堂食可4人一枱，及容許晚市堂食營業至晚上10時，但要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，而且所有員工都要檢測。食肆店主認為放寬雖好，但擔心要求食客用「安心出行」會惹責任問題。飲食業又認為太遲放寬，無法挽回損失。

旺角陸陸雞煲負責人黃先生指，禁堂食令至今，覆蓋冬天多個重要節日，無法做主業堂食火鍋生意，已挫達九成生意。對於放寛時限與每枱人數，黃認同是好事，但直斥新限制要求食客進店要使用「安心出行」，料將惹起責任問題、店東與顧客紛爭，「邊個負起責任？食客人數咁點樣巡查？如果有人特登搞事硬闖入嚟咁點呢？如果顧客唔想用，佢哋一樣會買返外賣」，即對其生意毫無幫助。

他續指過去9年都會在農曆新年期間休息，但今年只休初一，嘆喟：「冇辦法，真係要交租，可以點？」

喜惶點心專門店負責人Jason 指，本來食肆禁晚市堂食令有效至初六，今得悉，初七開始放寬，認為已沒有遲與不遲的問題，「都唔爭在啦」，已無法追回過去旺季損失。他指，農曆新年期間本來是中菜旺季，但受持續逾月的限制下經營，團年飯訂枱被迫取消，生意挫達7成，故新限制「安心出行二維碼嗰啲，我就唔會聽佢講㗎喇，點強制食客啫？在商言商，請個人閒閒哋都600、700蚊日，叫佢棟喺度看住你有冇scan咩」，又指個人立場上亦不願跟隨，「唔鍾意就係唔鍾意」。

今年再「冧莊」獲米芝蓮「必比登推介」的嚐囍煲仔小菜，負責人林榮康指，禁令下要維持40多名夥計的生計非常困難，透露每個月蝕數十萬元，加上一舖要裝修，即使獲獎也無法補救。對於初七放寬他形容是「天大喜事」，指是疫情回落的指標，料市民將恢復信心出外飲食，而店舖則能不再單靠晚市外賣維持生意，「多謝晒囉」。

業界批太遲 嘆無法追回新春損失

火鍋店東主、中小企食店聯盟召集人林瑞華嘆放寬措施「太遲啦！」他指食材供應商多於明日年三十開始提早休息，當局至今才落實消息，相信已趕不及叫貨，為初七晚市重開時預備。

林又指，業界普遍認為，行會成員應該了解多些飲食業情況，並預早通知業界。但至今日才落實消息，嘆已無法追回由今年初至農曆年間，因為晚市禁堂食等的一切損失。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，消息符合業界預期，於年初七時逐步放寬食肆限制措施。他指，因應食肆相關禁令，農曆年旺季主要受團年飯取消影響，營業額跌達7成 。他又指，初七重開後會否使有生意反彈，仍要視乎疫情發展，期望在食肆配合當局措施時，當局亦應按情況再放寬，又認為政府應增加檢疫地點等方便食肆員工。

黃指，新限制強制要求公眾使用「安心出行」可理解，認為有助追蹤源頭 ，但坦言種種新措施不便市民。

憂逼食客嘟安心出行 如撩交嗌

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上，被問到若顧客填寫虛假個人資料，法律責任誰屬時，拒絕正面回應，只期望市民「唔好咁做」。

林瑞華表示，他的店舖一直有按照政府指示，張貼「安心出行」二維碼，「但係一個客都冇嘟過」，反映食客非常關注個人私隱。他憂慮若強逼他們入座前記錄，只會增加店員和顧客爭執的機會，猶如「撩交嗌」，「如果個客堅持唔做任何記錄，職員又未必時刻咁好語氣，鋪鋪都嗌霎至安樂？」

他又指，若顧客改為留下個人資料給職員，職員也沒有能力核實資料真偽，「我又係咪要叫佢哋拎住址證明、身份證先可以食飯？（電話）1字寫做7字，我點驗證？」若店主最後要為顧客填寫假資料而負上法律責任，形同趕盡殺絕，即使如何放寬食肆措施也無補於事：「相信（新措施）頭一個星期，市民會報復式消費，會肯記低資料；但之後嘅生意應該冇咩顯著幫助，可能佢哋為咗唔想洩露私隱，情願夜晚繼續嗌外賣或者喺屋企食」。

食肆指使用率極低：每日唔多過3個客嘟

三才魚蛋粉麵負責人劉小姐指，現時安心出行使用率極低，「每日唔多過3個客會嘟」，批評港府未能説服市民安心安裝，便要硬推措施，更要食肆負責人負上刑責，停業、罰款和監禁做法離譜，「吓？會唔會過份咗少少呀，如果個客唔肯做，我哋可以點呢？趕佢走，咁邊個幫補返我哋冇咗嘅生意？而家生意已經咁差」。對於政府容許食肆自行登記食客資料，她表示無法核實資料的真確性，希望政府彈性處理違規情況，「無理由下下都將個責任推落我哋度」。

她指，食肆執行有關措施亦有難度，因應生意少早前而已縮減人手，如政府強推規定，便要派人專責在門口規管客人登記個人資料，「根本就係刁難我哋啦，而唔係有心去放寬」。她説，不少顧客反映，經歷四波疫情爆發，已抗拒外出食飯，相信即使放寬晚市堂食時間，對生意幫助亦不大。加上港府如今強行記錄食客資料，令食肆承擔極大風險，她寧願不放寬堂食政策，「咪禁（堂食）到香港冇疫症為止囉」。

餐廳「蕃茄仔」負責人楊先生亦指，該店幾乎沒有客人使用「安心出行」，批評政府強推應用程式的做法蠻橫無理，「不斷用一啲手段，強制巿民服從佢哋嘅命令」，模仿內地的監控政策，侵害港人的個人私隱，迫令食肆為營業而無奈配合。他指，餐廳打算以人手為食客作登記，只記下簡單資料如姓名和電話，希望加快流程把影響減到最低。

30萬從業員2周1檢 60萬人次月檢

餐飲業組織「稻苗學會」會長、敘福樓集團負責人黃傑龍表示，連月晚市禁堂食，飲食業普遍蝕住做，「只求生存，我哋好卑微，冇討價還價嘅能力」。在防疫措施上，只好配合當局要求，大嘆「599F已經成頁紙咁長，仲要再加多三樣」，對飲食業者經營壓力十分大。對於食肆的換氣率要求，黃認為，普遍食肆已經達標，而員工每兩周一次檢測，他指，自己與夥計存在僱傭關係，亦容易做到，但行內有30萬名從業員，每兩周一次，即一個月要做到60萬名檢測，他相信政府要再提高檢測地點和數量。

但提到強制使用「安心出行」，他直言感困難，「手機五花八門。無論在防疫要求定係私隱，食肆員工亦冇權力，解鎖客人手機。我哋可以做到嘅，只係提醒客人使用，見到佢哋拎電話出嚟掃過，我諗已經係我哋能力所限能做到嘅事」。

曾祈殷：要東主背負核實資料責任須商榷

感染及傳染病專科醫生曾祈殷也認為，若食客留下虛假的個人資料，則整個措施形同虛設，對流行病學追蹤沒有任何幫助。但要食肆東主背負核實資料的所有責任，例如安排職員專門負責紀錄食客手提，然後立即致電該號碼，實際上是否可行，值得商榷。

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