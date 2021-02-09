食環署用攤位展示政治訊息做藉口，未開檔就封咗支聯會維園個花檔，令支聯會年宵檔32年嚟首次斷纜，但咁唔代表可以阻到市民支持支聯會嘅心。支聯會主席李卓人話，佢哋一樣有其他方法籌款對抗極權，而且到噚日中午已籌得逾31萬元捐款，過晒支聯會原定籌款目標，佢多謝市民用行動支持支聯會，對抗政權打壓香港人言論自由之外，仲形容今次係市民「用捐款表達憤怒」。

3日收31萬捐款超晒標

根據支聯會初步統計，截至噚日中午12點，支聯會戶口一共收到超過31萬元捐款，主要係來自318次入賬，平均每次入賬有981.06元，當中有146名市民報名買由尊子所繪畫嘅肖像，另外1.2萬元嚟自多名灣仔區議員一連兩日喺大坑新村街年宵市場寄賣支聯會年花所得，捐款額已經遠超支聯會目標嘅20萬元。

不過，李卓人話呢31萬元捐款，仍然唔夠應付支聯會龐大開支，包括營運六四紀念館，同埋多名民主派人士舊年六四集會涉參與未經批准集結等嘅訴訟開支，佢又估計所有可供市民捐款嘅支聯會行動，包括六四集會同將來嘅年宵花市都會受打壓，所以相比過去每年都籌得逾百萬捐款，𠵱家情況係好艱難，呼籲市民繼續支持支聯會。另外，由於今年維園攤位遭政治打壓取消，佢哋歡迎巿民到六四紀念館選購華叔揮春，支持支聯會工作。

李八方