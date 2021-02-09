理大圍城一役，成為很多香港人的創傷。一年多過去，以一年級生胡偉權為首的17名理大生，在社運低潮下擔起學生會「大旗」，料成為八大當中僅餘兩個順利上莊的學生會內閣之一。與中大內閣「朔夜」一樣，他們稱已做好被捕的心理準備。若理大圍城戰再臨，胡希望成為最後離開的人。

記者 關玉婷

「如果理大圍城再發生一次，我希望自己會係最後一個走」

會長胡偉權的內閣「煥曜」上周以1,484票票贊成、90票反對和161票棄權成功當選，3月1日正式上任。胡本來想修讀政治，最後因家人力勸而跟隨姊姊修讀屋宇工程。選擇理大，出於說不出口的情意結：他相識逾十年的好友在「城牆」外被捕，當時17歲的他協助聯絡好友的家人、學校，還在其他同學面前為好友的缺課找理由搪塞；理大圍城爆發衝突首日，又剛好是他的生日。

「我唔想因為時間嘅沖刷而洗淡咗依段回憶。」好友最終踢保成功，去了「行船」，四海為家，而胡偉權去年8月底首次以學生身份走入理大。環顧紅磚，人們奮力抵抗的畫面歷歷在目，他有感作為大學生要肩負更大責任——不論家人會否勸阻，「如果理大圍城再發生一次，我希望自己會係最後一個走。」

張心怡：只能隔着玻璃與好友相聚15分鐘

同為大學一年級的英文系新生、外務副會長張心怡，亦有親如家人的好友在反修例運動中被捕。兩人從「一個電話就會出嚟」促膝長談、變成只能隔着玻璃相聚15分鐘，「真係好痛。」心怡說，2019、2020年是她的人生低潮，是好友在牢獄中的笑靨讓她咬牙支撐。回校首日，她看到的是處處修補的痕迹，「嗰刻我就同自己講，就算佢哋髹得走所有字句、修補好所有門窗，都唔會抹得走所有Poly人、香港人對依個地方嘅傷痛。」

胡偉權：喺佢未郁你之前，唔好自我審查先

胡偉權不諱言內閣主張「民族自決」。他笑稱這是「犯禁」，但與莊員商討過後認為即使不將四字宣之於口，在《國安法》下亦會被冠以其他罪名，於是乾脆不妥協。「喺佢未郁你之前，唔好自我審查先。」心怡稱內閣上任後會舉行更多文化活動，讓學生認識香港的歷史、鞏固香港人的身份認同。反修例運動接着是「社運低潮」，她認為更應設法鞏固思想論述，就如埋下種子等待發芽。中大、科大接連有學生被校方處分，《國安法》紅線又步步進逼，他們稱閣員之間已有共識，做好被捕的心理準備。

除了理大，目前只有中大有新莊參選，心怡形容學界力量遠遜2019年，但相信即使勢孤力弱亦可帶來改變；胡則寄語港人不要因恐懼而噤聲：「正正係個社會環境咁差，香港人先更加需要互相扶持...我哋會同香港人同行。」

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