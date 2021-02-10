政府連續多晚封區檢測，但經常「食白果」而回，效用成疑。食物及衞生局局長陳肇始表示，1月23日以來26度封區，2.4萬名市民接受檢測，發現20宗確診個案和60名密切接觸者。被問到如何評價多次封區的效益，陳只稱當局亦有使用強制檢測等方法，並尋找到「好多」傳播鏈，但近日需要「更徹底嘅排查」，因此26次封區，強調部份人尚在檢疫期，未確定最終會否成確診個案。民政事務局局長徐英偉則稱，市民過份政治化，將防疫政策同政治掛鈎「先係最擾民、最唔希望發生嘅事」。

陳肇始形容，政府過去一個月以大規模檢測截斷傳播鏈的策略成功，指確診數字自1月中加強強制檢測開始有所回落，過去7天平均確診26宗，較1月24日的高峯下跌6成，平均有7宗源頭不明，亦較高峯下跌四分三。她又稱，今年至今對380幢大廈發出強檢制測令，成功找到不少隱形個案；1月23日以來26度封區，涉及200幢樓宇，2萬名市民接受檢測，發現20宗確診個案和60名密切接觸者。

對於封區檢測的效用，她表示，「整體個檢測，我哋睇返個陽性比率係0.08%，都唔係一個低嘅數字」，在疫情慢慢緩和時，可以幫助尋找隱形患者，「截斷一個得一個」。在公共衞生角度，亦可以了解環境因素等資料，對控制疫情亦重要。

徐英偉補充，第四波疫情高峯是1月24日，當時很多專家都提議「壓縮」確認社區傳播風險的時間，「如果我哋仲係用幾日嘅強制檢測，如果有隱蔽患者，喺嗰區要隔幾日先出得到（結果），區內就會有繼續擴散嘅風險」，因此需要封區檢測，以快速方法去確認該區風險，例如部份區域即使未有確診亦會封區檢測，將風險降到最低。

徐英偉又聲稱，自封區後，現時確診數字從高峯期大幅下降約60%，源頭不明個案亦有減少。有記者追問，他說法是否代表疫情緩和是封區的功用，他表示，其他措施亦重要，但強調封區目標是「最快最短暫地斬斷傳播鏈」，希望「做到一個都唔使再做」。

記者再次追問是否代表封區不失敗，徐表示，「當市民過份政治化，將防疫政策同政治掛鈎，先係最擾民、最唔希望發生嘅事，畢竟我哋最大嘅敵人係隻菌。」

記者想再次追問時，遭主持人打斷，指局長已回答問題，希望讓其他記者有發問機會。

政府晚上發稿補充指，在過去兩周多的執法行動中，發現有234人未進行強制檢測，並獲發強制檢測令及／或定額罰款5,000元。政府強制會繼續加強執法，嚴格處理違反強制檢測公告人士，又指明白行動會為市民帶來不便，但望市民諒解。又指已盡量減低對居民的影響，包括縮小封區規模、縮短時間以避免影響居民的日間活動、為兒童長者設「關愛隊」、安排上門檢疫，及酌情讓個別非當區居民離開「受限區域」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！