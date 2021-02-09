本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍反覆，昨日（9日）新增26宗確診，較之前日的32宗減少，當中本地個案仍有21宗，源頭不明個案跌至僅5宗；初步確診則有約20宗。

不過，再有殘疾人士院舍爆疫，觀塘保良局安泰復康中心1名院友確診，2名職員初步確診，40多名院友和30多個職員要檢疫。此外，本港首度有無家者確診；1名在佐敦佐治五世紀念公園、深水埗通州街及南昌街一帶露宿的人確診，其1名露宿的朋友亦初步確診。

政府昨日繼續封區，圍封過去兩周均無確診的土瓜灣僑發大廈及僑裕大廈。當局解釋，該處的污水樣本多次檢測呈陽性反應，而該處早於去年12月有2宗確診，患者亦早已出院，不排除再次因康復者排出病毒而令大廈污水檢測呈陽性。

另外，昨日再多8幢大廈被納入強制檢測名單。其中過去兩周均無確診，僅污水持續驗出病毒的土瓜灣2幢大廈，與另外6幢確診大廈一同強制檢測。1月27日至2月9日曾到訪這8廈逾2小時者，須於2月11日或之前檢測；若已在7至9日檢測，可獲豁免。

2.9新增強制檢測大廈

新增一宗或以上確診個案的大廈

●牛頭角上邨常興樓

●石硤尾邨美映樓

●天水圍天恩邨恩慈樓

●黃埔海逸豪園1期綠庭軒1座

●元朗南邊圍一里1號

●觀塘安泰邨服務設施大樓

污水樣本檢測呈陽性大廈

●土瓜灣美景樓第1期

●土瓜灣東興大樓

車公誕市場2.9起開放 檔主員工須48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點無須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

此外，食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月10日起會在石硤尾邨及天水圍天恩邨增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃大仙廣場（至2月11日）

●石硤尾邨美映樓空地（至2月11日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月11日）

●元朗天恩邨恩慈樓（至2月11日）

●東涌北公園（至2月11日）

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●北角東發大廈C座後街（至2月10日）

●佐敦官涌體育館（至2月10日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月10日）

●黃大仙下邨龍慧樓公園（至2月10日）

●慈雲山慈正邨正和樓空地（至2月10日）

●荃灣象山邨秀山樓平台（至2月10日）

●屯門兆康苑兆新閣羽毛球場（至2月10日）

●元朗水邊圍邨山水樓空地（至2月10日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今日起至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

此外，食物及衞生局公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月9日20:14）

10,693宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

188宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多58人出院（第7121、7653、8384、9619、9625、9681、9746、9809、9810、9814、9825、9850、9923、9949、9964、10056、10065、10069、10108、10114、10135、10139、10141、10158、10169、10186、10210、10213、10217、10218、10242、10252、10263、10272、10321、10332、10333、10353、10359、10362、10372、10374、10395、10402、10407、10444、10448、10455、10460、10500、10508、10551、10556、10558、10594、10609、10639、10644號個案）

共9,976人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

474名確診者仍留醫；

24人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10238、10358、10367、10379、10417、10578、10643號個案）

23人嚴重（第6386、7021、7076、7305、7468、8126、8221、9040、9055、9166、9550、9662、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10134、10431、10503、10600號個案）

427人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月9日15:10）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（8日）新增14宗的武漢肺炎個案均由境外輸入，分別是廣東7宗、上海2宗、江蘇、浙江、福建、山東、四川各1宗；另外新增15位無症狀感染者，14宗為境外輸入，黑龍江本土無症狀感染者則新增1宗。大陸累計89,720宗確診，死亡病例4,636宗。台灣則新增1宗本土及4宗境外輸入確診個案，累計確診933宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月9日06:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數超過232萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,707萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.4萬。印度確診人數超過1,083萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破954萬，死亡人數超過23.2萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●英國獨立電視台（ITV）記者Paul Brand周一在Twitter發文，說政府將宣佈周二起任何入境英國者，將要在抵埗後第二和第八日接受武肺病毒檢測。他說，不僅來自疫情嚴重「紅區國家」並在酒店隔離者，連那些將在家中自我隔離的，都要接受多次檢測。

●美國德州共和黨眾議員萊特（Ron Wright）周日不敵武漢肺炎逝世，終年67歲，是首位死於該病的在任國會議員。

●加拿大安大略省周一表示，將延長多倫多及鄰近市郊的禁足令兩周。安大略省上月14日頒佈緊急狀態令，為期至少28日，並發出禁足令。安省28區的禁足令下周一解除，但多倫多及皮爾（Peel）、約克（York）兩區則要到本月22日才會「鬆綁」。

●正在中國武漢調查疫情源頭的的世界衞生組織專家組，將於周二召開記者會。世衞周一表示，專家組在武漢為期四周的工作完成，會與中國專家一起舉行記者會。

●荷蘭政府周一宣佈延長宵禁令至下月3日。司法部長格拉珀豪斯（Ferd Grapperhaus）表示，專家說英國變種病毒株肆虐，疫情比預期嚴峻，建議繼續宵禁。

●俄羅斯聯邦國家統計局（Rosstat）初步數字顯示，俄羅斯去年212萬人死亡，較前年多32萬人，增幅約18%。副總理戈利科娃（Titiana Golikova）指出，額外增加的死亡人口，包括武肺死者。她表示，去年4月疫情開始爆發至12月，逾16.2萬人因與武肺相關疾病而死。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,074,482 (464,747)

印度 10,838,194 (155,080)

巴⻄ 9,548,079 (232,170)

英國 3,971,287 (113,014)

俄羅斯 3,939,162 (75,828)

法國 3,400,302 (79,569)

⻄班牙 2,971,914 (61,386)

意⼤利 2,644,707 (91,580)

⼟⽿其 2,539,559 (26,900)

德國 2,296,203 (61,873)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------