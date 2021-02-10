專上學院男⽣前年在街上遇警截查，搜出兩支改裝金屬棍，被控《公安條例》下的在公眾地⽅管有攻擊性武器罪。原審裁判官溫紹明處理案件時，舉出中⼤內地生揮⼑但獲接納守行為了事一案作比較，指律政司對男生太苛刻，最終判他入獄10天。惟上訴庭早前接納律政司刑期覆核申請，改判男生入獄3個月，今頒判詞指輕判被告只是表面上對他有利，一旦律政司提出覆核，效果只會適得其反。

覆核聆訊由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌以及原訟庭法官潘敏琦審理，判詞由潘敏琦撰寫。

被告司徒浩燊（21歲）去年8月31日生日當日，承認在公眾地⽅管有攻擊性武器罪，違反《公安條例》。控罪指他於前年11月5日在沙田大會堂外管有兩支金屬棍。

原審裁判官質疑控方檢控決定 惹人質疑影響判刑

原審署理主任裁判官溫紹明當時認為律政司做法「苛刻」，拒給予年輕人機會，並重提中大內地生揮刀卻容許守行為了事一案，認為律政司對兩者處理「落差太大」，沒有運用該用的酌情權。溫官又謂，如改控《簡易程序治罪條例》相關控罪，可給予法庭更多包括感化及社會服務令等判刑選擇，坦言對判被告入獄「非常遺憾」。

上訴庭判詞指，裁判官在與辯方的互動中，多次明言不解控方為何不能改控《簡易程序治罪條例》控罪，又對必須判被告羈押式刑罰表示同情、惋惜及傷心。

惟《基本法》36條訂明，律政司主管檢控工作，不受任何干涉；控以哪一條控罪，全屬律政司職能。法庭理解裁判官對檢控有關注，但適合的做法是在答辯之前與控辯雙方作出克制溝通；在被告認罪後才質疑檢控決定，難免惹人質疑，其判刑受到不滿控方檢控決定所影響。

判詞續指，裁判官錯誤接納「自衞」作為減刑因素，惟被告對於誰人何時何地將兩支金屬棍交給他的說法，前言不對後語，顯示他只是試圖對改裝金屬棍一事置身事外，故上訴庭不接納被告求情指對金屬棍注有水泥一事毫不知情。

判詞強調，改裝後的武器更具殺傷力，不當使用可引致嚴重人命傷亡，裁判官指金屬棍「危險性唔係十分之大」的說法並不正確，控方以《公安條例》提控實有充分理據。

指原審裁判官明顯受不滿檢控影響

裁判官判刑時多次不滿表示，對於律政司沒運用酌情權感到非常遺憾，又對判刑令被告失去自由感到傷心，以及法庭應給予機會年輕人但選擇實在有限等等。判詞指出，裁判官可同情被告處境，判刑亦可情理兼備，惟必須反映罪責，並要考慮懲罰性及阻嚇性。客觀而言，裁判官採取的量刑基準明顯受到他不滿檢控而有所影響，犯了原則錯誤。而即使他沒有受到影響，亦沒有恰當考慮本案的嚴重性並賦予比重。

判詞指出，案發時有嚴重社會衝突，被告當時戴黑色口罩、背包內藏有金屬棍及手套，遇上截查辯稱遇到政見不同的人士時可作自衞用途，明顯預期會與政見不同的人士發生衝突，故攜帶金屬棍是有備而來，判刑必須有阻嚇性和懲罰性，以儆效尤。

判詞最後提到，「判處不合適的刑期，只是表面上似乎對被告人有利」，一旦律政司提出覆核，被告在等待覆核裁決前所產生憂慮、以及覆核成功後要面對較重的刑罰，不但令他失望，甚至會受到打擊，亦有可能打亂他正在接受的更生計劃，強調法庭應對被告處以相稱的刑罰。

【案件編號：CAAR15/20】

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