政府去年2月徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作武漢肺炎隔離營，遭過千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路。警方事後以在公眾地方造成阻礙及襲警罪名拘控四人，其中三人的案件今於九龍城裁判法院開審。辯方盤問當日有份拘捕被告的警司陳子良，指陳當日並無展示委任證；被告憑其外表，以為陳只是一般「暴力藍絲」及「暴力廢老」，並指陳使用過份武力制服被告。

案中三人依次為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）及中五生李佳俊（18歲），三人被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他們於去年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他不知名的人聚集在一起，因而可直接造成或可導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。其中陳曉陽認罪。

陳曉陽及李佳俊另各被控一項襲警罪，分別被控於同日同地襲擊警司70637陳子良及警員15399。

當日為西九龍刑事應變大隊總部指揮官的警司70637陳子良供稱，他接到情報指當日會有人進行示威活動，於是連同8名便裝同袍到美孚港鐵站外一帶埋伏。其間他發現包括次被告在內的多名人士搬動垃圾桶進行堵路，遂隨即上前拘捕次被告。

陳指次被告當時作出強烈反抗，多次拳打他的頭，令其口罩、眼鏡及帽子全數掉落地上。雙方糾纏，直至其他警員到場協助，始能將次被告制服。

代表次被告的大狀郭憬憲盤問陳時則指，次被告當時根本不知道陳的警察身份。陳庭上回應謂：「我有講警察停手。」郭追問當時次被告如何回應，陳稱「佢只係係咁講粗口」，例如講「X你老母」。郭再問為何次被告要一邊打陳一邊講「X你老母」，陳回應謂「唔知」。

郭續指，陳一直扯著次被告連帽衞衣上的帽子，令次被告不能呼吸。陳稱沒有想過，又指「佢好大力反抗，我冇見過透唔到氣嘅人咁大力」。郭聞言隨即指出：「你面前嘅膠板如果令你透唔到氣，你都會好大力打開佢。」陳對此未有正面回應。審訊明天繼續。

同案被告工程師陳家希（25歲）早前獲撤銷在公眾地方造成阻礙罪，改以簽保守行為方式處理。

【案件編號：KCCC1687/20】

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