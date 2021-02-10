為消滅異見聲音，政府將在農歷新年後，向立法會提交草案，為區議員引入宣誓制度，《南華早報》今日引述消息人士指，政府將會審視區議員過去的行為和言行，區議員若被發現構成國家安全威脅、不夠「愛國」，有關區議員將被取消議席，但不會有刑事後果。政府將設「內部機制」，讓區議員被DQ前，可就指控作出辯解。有民主派區議員認為所謂的辯解機制，只是「做吓樣」，料絕大部份區議員會繼續被DQ。

該報道指，政府將提交立法會審議的草案，將授權政府委任來自民政事務局的主要官員，為區議員監誓，並有權決定宣誓是否有效，以及裁決有關區議員過去有否參與違反宣誓內容的行為，拒絕宣誓的區議員將被DQ，但不會具體列明哪些行為會被視為違反宣誓內容，並會一併考慮中央去年11月取消4名民主派立法會議員時的決定。

余德寶：政府不斷「放風」製造白色恐怖

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶接受《蘋果》訪問時相信，政府設立「內部機制」讓區議員申辯，其實只是「做吓樣」，相信政府在提出所謂DQ理據前，「已經搜集晒佢哋所謂嘅『證據』」，「呢啲係好門面嘅嘢，只係想做個樣畀外界睇，話政府已經畀咗機會區議員上訴，不過絕大部份都上訴唔成功啫！」他又認為，政府不斷就DQ區議員方法「放風」，已令香港社會瀰漫白色恐怖，「街坊都會擔心，會唔會因為鬧咗林鄭幾句，民主派個議席就好危」，他認為現時再去揣測甚麼行為，才會碰到政府所謂「紅線」，「已經係好無謂」。

林卓廷：機制與是否聽取辯解「係兩回事嚟」

民主黨副主席、北區區議員林卓廷相信，政府設立「內部機制」讓區議員被DQ前作出辯解，是因為早前法庭就立法選舉呈請案件作出裁決時，曾指出DQ參選人資格前，若不容許相關人士就指控作出回應，做法將不符合法例，「所以呢樣嘢係無得唔做」。他又質疑，政府黑箱運作設立相關機制，與政府是否會合理地去聽取區議員的辯解「係兩回事嚟」。

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