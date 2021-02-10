乘着政府再一年禁辦乾貨年宵，農曆年前夕，民間市集百花齊放。去年曾遭食環署打壓下完「展」的「連儂說」展覽再接再厲，邀逾40個獨立品牌即日起在旺角樓上舖舉辦小型「散貨場」。策劃人表示，即使屢遭阻攔，始終想借不同形式的活動找回大眾自「612」時的初心。有檔主稱原打算在荔枝角商場擺檔，惜橫風橫雨吹散檔攤，指幸好「臨時拉夫」被邀請，才能擺攤分享新年手作。

去年12月，由原不相識、一同建構連儂牆而認識的自發團體「儂友」，一同籌劃「連儂說展覽」暨聖誕市集，惟當時遭食環署人員以限聚令為由，禁止場內舉辦展覽，活動僅容以市集形式完成。當時只負責「出橋」的策劃人「肥貓主人」表示，「好可惜我當時唔喺現場，我仲坐緊監」，形容在牆內聽聞打壓消息，深感難受。但「打壓咁犀利唔通就咩都唔搞咩」，即使形式一改再改，她指仍想憑着初心，將活動以不同形式呈現，喚起大眾如「6.12」時的初心。

與「連儂說展覽」一樣，今次名為「和你跨年」的「散貨場」活動，僅限商業買賣，借用旺角廣東道樓上舖「梘單製皂」場地，擺滿16個小攤檔，售賣逾40個獨立品牌的產品。場內亦如上次活動一樣設有簡單佈置，甫進門有連儂牆，小攤位有能敲出《願榮光》樂聲的小水瓶。「肥貓主人」負責攤檔有由多名在入獄前的抗爭者，親手寫上感言的黃色小頭盔吊飾。她透露，單事前籌備已需要義工10人，每日10小時，全部無償地幫忙，花兩星期才辦成今次活動，還貼近萬元準備佈置凳等。

「Lipigpick」攤檔紅彤彤，節日氣氛濃厚，檔主阿Me指，全部產品均由她與拍檔設計，一人畫豬、一人畫蛇獴，畫出各款應節必備產品。她指，有見及當局近期經常封區，感覺太多牛鬼蛇神不吉利，故設計出兩幅門神海報，替大眾看守門口。另有多款利是封上都附有豬與蛇獴的招牌圖案，以可愛造型吸引顧客。阿Me透露，原來並非「和你跨年」的檔主之一，而是在荔枝角商場租檔擺賣。惟她被分配天台檔口，冒着橫風橫雨下「沙包唔夠，連篷都吹走，啲嘢瘋狂跌落地下」，無奈下只能退租離場。她續指昨日凌晨4時網上發文求檔口，同日9時獲「儂友」邀請，二話不說即「臨時拉夫」來擺賣，直指場地更符合自己理念，能將逾半收益捐贈予協助抗爭者的組織。

另一檔口「捐L晒」則售賣書籍、食品和手作。檔主S小姐形容品牌過往是「血汗工廠」，5名有份合作的人士均是抽工餘時間，手製產品出售，然後全數不計成本捐予協助抗爭者機構。然而花費時間太多，同樣的生活越來越難捱，能抽空製作產品的時間太少，令攤檔差點無法維持經營。另一檔主K先生嘆，品牌曾瀕臨倒閉，但幾人仍想憑信念堅持，故今轉型為上架其他品牌的產品，以省卻製作成品的時間。「過往一兩年一家都冇講願唔願意，就去做一件事」，故K指，他們仍然會堅持盡力籌集資金，以「捐L晒」形式協助在牆內抗爭者。他又指因想捐款予協助在囚人士組織「石牆花」，故墊資買下「石」出版印刷的全部書籍，以獨市形式再出售公眾，令「石」先有資金向在囚人士或其家屬提供協助。在此情況下，他們期望大眾可以繼續支持，令在囚人士有資源繼續處理法律程序等問題。

「和你跨年」活動即日起開始，除大年初一（12日）外，舉行5日直至本月15日，入場費全免，攤檔將會把2成營利直接捐予運動支援組織。

【和你跨年】

●日期：今（10日）、明日（11日）、13至15日

●時間：首兩日下午4時至凌晨；13至15日由正午至晚上8時

●地址：旺角廣東道 1143 號協和工業大廈 4 樓

●收費：免費入場

註：年初一（12/2）休息、攤檔營利兩成將直接捐予運動支援組織

資料提供：儂友

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