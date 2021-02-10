性傾向歧視立法爭取超過30年，十劃未有一撇；涉及內地中國人受歧視和中傷，平等機會委員會則火速處理。武漢肺炎肆虐逾年，其間有食肆拒絕招待內地人，惹起非議。平機會正研究修例，容許委員會以其名義就歧視性的做法提出法律程序；換言之，若有旁觀者或第三方投訴內地中國人受歧視及中傷，平機會可採取法律行動。

平機會向立法會政制事務委員會提交本年度工作重點的文件指出，其中一項正進行檢視的法律範疇是香港中國人與內地中國人之間的歧視，尤其在疫情下備受關注，如部份食肆拒絕招待內地人、操普通話的顧客及參與普及社區檢測的人士等，並引發社交媒體上欠缺包容的討論。平機會認為，這些煽動性的言論及行動會加劇社會衝突和分裂，必須制止。

平機會指出，絕大部份有關內地中國人受歧視及中傷的投訴是由旁觀者或第三方提出，而非受屈人。現行法例下，在沒有可識別的受屈人提出投訴的情況下，平機會不能自行採取法律行動，故平機會正探討修訂法例的可行性，容許委員會以其名義就歧視性的做法提出法律程序，正如目前處理歧視性的廣告、指示他人作出歧視及施壓以使人作出歧視的投訴一樣。

另一方面，平機會指出，在2016年提交的歧視條例檢討意見書中，已探討內地中國人在香港受到歧視的議題，經詳細研究《種族歧視條例》現時適用範圍及不足之處後，認為有數個處理問題的可行方法，例如在《種族歧視條例》內增設「居民身份」的保障特徵。

此外，平機會於2020／21年度首三季共處理22,472宗查詢，較2019／20 年度累計的 11,481 宗上升近1倍，主因是去年4月接獲超過14,000封電郵，指稱一名執業大律師在社交媒體平台發表歧視言論。平機會指，由於這些電郵主要抄錄自同一範本，且有關事宜不涉及反歧視條例，故決定不跟進有關指稱。

至於同期須調查的投訴有688宗，按年上升10%；平機會亦進行29宗主動調查，主要關乎處所的無障礙設施，以及貨品、服務和設施的提供等。

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