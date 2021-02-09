武肺疫情下，晚市禁堂食、市民減少出外聚餐，在家煮食成為新常態。有學者測試，用電磁爐煮兩餸一湯只需6毫電費，即使用個多小時煲湯，亦只需2元電費，比用明火煮食節省近一半能源費。測試又發現，電磁爐煮食產生的二氧化碳排放量，比用明火低一成半。有廚師大讚用電磁爐煮食較方便，亦不會「冇鑊氣 」。

廚師何兆安用電磁爐在半小時內即席烹煮兩餸一湯菜式：茄汁蝦碌、瑤柱豆苗、瑤柱浸蘿蔔湯，全程接駁儀器記錄耗電量，最後共耗用0.529度電，以平均每度電1.218元計算，電費僅為0.64元。

何兆安大讚用電磁爐煮食較方便、舒適，相反用明火會產生較多油煙，又稱「電磁爐表面受熱均勻，唔會冇鑊氣 」。他又表示，用明火煮食時，廚房氣溫普遍比用電磁爐高4至5度。

中電去年8月亦委託城大能源及環境學院教授梁國熙測試，由同一名廚師分別以電磁爐及明火煮兩餸一湯，包括菜心炒牛肉、煎豬扒，以及青紅蘿蔔粟米豬骨湯，其間量度兩者能源耗量。結果發現，用電磁爐烹煮需用1.634度電，以平均每度電1.218元算，即即只需1.99元、約2元電費。用明火煮食則用上14.712兆焦耳煤氣，以每月首500兆焦耳0.261元計算，所需煤氣費為3.84元，節省近一半。但由於煤氣用量越高，費用會遞減，家庭住戶實際煮食煤氣費可能有出入。

測試又發現，以電磁爐煮食所產生的二氧化碳排放量較低。梁國熙指，用電磁爐煮菜心炒牛肉及煎豬扒，碳排放量比用明火減少一半，「喺電磁爐用鑊炒餸時，熱力集中，少啲熱能流失，能源效益相對較高」。

但煲湯的碳排放量差距明顯收窄，廚師分別用一個半小時以電磁爐及明火煲青紅蘿蔔粟米豬骨湯，用電能的碳排放量為0.72公斤，明火的碳排放量為0.75公斤，雖烹煮時間長，但碳排放量只相差4%。

梁國熙解釋，用明火煮食時，細火釋出的熱能較集中，流失於空氣的熱能較少，「明火用大、細火差距大啲，但炒牛肉同煎豬扒主要用大火，變相流失多啲熱能，要用多啲能源」。中電住宅客戶服務總監林浩文補充，「越大火，散失嘅熱能越多，有啲錢浪費咗，如果（用電磁爐）煮一餐家常便飯兩蚊就做到，但明火煮要四蚊，每日三餐，乘一乘都好襟計」。

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