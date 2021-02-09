【本報訊】新任大律師公會主席夏博義（Paul Harris）早前提出修改港版國安法主張後，先後遭到港澳辦、中聯辦、中共官媒及全國政協副主席、前特首梁振英圍攻，梁振英更發公開信，指他曾任英國牛津市議員，再任公會主席是「荒天下之大謬」。夏博義回覆本報查詢時反駁，梁對他及公會的評論不公平及不準確，強調遭不公平攻擊後獲得強勁支持，故有更大決心做好大律師公會主席工作。

被圍攻後獲強勁支持

梁振英昨日發表的公開信中，引述《星島日報》昨日的報道，指提名夏博義參選大律師公會主席的資深大律師駱應淦，亦是昨日才得知夏博義曾經出任英國牛津巿議員，又指他身兼英國自由民主黨成員，其政治背景對於近年變得政治化的大律師公會，以及其會員並無幫助，更指夏博義的主席地位已被損害和站不住腳，要求他考慮辭職。

夏博義在英國接受教育，早在1993年已來港執業，2006年成為資深大律師。他在90年代曾與大律師公會前主席戴啟思、港大法律學院公法講座教授陳文敏成立「香港人權監察」，他昨午回覆本報查詢時表示，梁振英對於他及大律師公會的評論不公平及不準確，認為自己過去出任英國巿議員，以及他身為英國自由民主黨成員的身份，與現時出任公會主席並無任何衝突，因他已未有積極參與黨內事務。

夏博義指大律師公會在他當選主席前已知悉他曾任英國巿議員，亦清楚他在獲提名參選時已辭去相關職務。他更透露，受到包括梁振英在內的連串不公平攻擊後，獲得很多強勁的支持，對此感到十分感動，並認為上述支持令他有更大決心，在任期內做好大律師公會主席的工作。