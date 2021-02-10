患有亞氏保加症及過度活躍症的15歲男生，向警察宿舍投擲汽油彈，被判感化3年，惟律政司嫌判刑太輕，早前在上訴庭成功覆核刑罰，改判少年入教導所，刑期可長達三年。男生的母親散庭後追罵檢控人員「賺陰騭錢」。上訴庭今頒下書面判決理由，指原審裁判官忽略男生與其他人有預謀地夥同犯案，更未有特別指出受襲地點是警察宿舍的重要性。男生隨機向警察施襲，屬嚴重破壞公眾安全，判刑須反映案情惡劣及阻嚇效用。

上訴庭法官彭偉昌在判案理由書指，原審裁判官何俊堯在量刑時，有幾方面評估欠妥，包括案件牽涉另一名女子參與犯案，但原審略過這個事實，未有指出這點會令案件情況更惡劣。

另外，宿舍外的圍牆不矮，圍牆與被擊中單位之間有雙線行車道，要把汽油彈扔過圍牆並擊中目標，力度、角度和距離都要掌握得非常準確，很難想像可以在毫無準備以及對現場環境一無所知之下做到。

法官認為，上述情況顯示男生與現場女子以及一名頂着後門讓兩人逃跑的男子，三人是夥同犯罪兼早有預謀，甚至連逃走路線都早有定案，這點亦被原審裁判官忽略。

指男生未有對症狀加以控制 不能因症狀而減刑

另外，書面理由指原審未有特別指出案發地點是警察宿舍的重要性。上訴庭留意到男生的多位老師提及他在社會事件中變得偏激，法庭認為本案毫無疑問是與當時處於高峰的社會衝突有關，而且具體表現在隨機及不加區別地向警務人員和家屬施襲，嚴重攻擊和破壞公眾秩序與安全，惡劣程度不容任何法庭低估。

判詞續指，汽油彈的本質不穩定，落點不準，着地後玻璃四濺，加上有一定射程，可以從一定距離外攻擊目標，是極其危險的武器，法庭須嚴肅看待。原審指案中汽油彈容量小，被緊閉窗戶阻擋而沒有入屋，造成的傷害輕微，上訴庭直指是錯誤倒置重點。

根據心理專家報告，男生知道自己行為犯法，甚至對財物損毀表示歉意，只是對宿舍的住戶無動於衷，以致有再犯風險。上訴庭引用案例，認為男生完全知道自己在做甚麼，他亦可以對症狀加以控制，但卻放棄這樣做，不能以症狀作為參與如此嚴重罪行的理由或藉口，相關症狀的患者須同樣受阻嚇，不應因症狀而減刑。

上訴庭指，原審判處的感化令期限雖為最高，但仍是明顯不足及在原則上犯錯；即使男生年輕及不可漠視其更生，但判刑確實有必要產生阻嚇效用，以反映本案惡劣程度。

【案件編號：CAAR12/20】

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