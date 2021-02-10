港府早前提議容許非本地培訓醫生服務一定年期後可免試執業，引起醫學界強烈反彈。多個醫生團體代表今與政府會面後，表明不支持容許免試執業。對於有聲音指政府圖繞過醫委會強推計劃，醫委會主席劉允怡則表示醫委會角色是執行法例而非制訂法律，他無意探討政府有否違背法例。劉未有明言支持方案，僅指容許免試「可以討論」。

政府今晚約見多個醫生團體，簡介早前宣佈的非本地培訓港人醫生免試執業建議，並諮詢業界意見。據了解，食衞局局長陳肇始有出席會議，會面氣氛大致良好。醫委會主席劉允怡會後認為現時政府尚未有具體想法，相信有關建議非最終方案。他又稱，是次會面算是首次諮詢醫委會。

劉續表示，考試或連續性評核均是確保醫生水平方法，容許海外畢業醫生免試執業做法亦「可以探討」，最重要是保持到香港醫生的水準，「呢樣嘢冇得再compromise（妥協）、講價㗎喇」。他又稱，與會者均認為增加醫生人手只是醫療制度改革第一步，病床數量或護士數量等，當局未來也要想辦法改革。

對於外界有聲音認為政府繞過醫委會硬推方案，劉表示社會應明白醫委會的角色是執行法例，而非制訂法律，無意探討政府有否違背法例。劉又稱，醫療改革是複雜議題，不能單純指政府繞過醫委會，如政府願意聆聽不同持份者，他亦支持業外人士就方案給意見。

醫學會楊協和：考試是最好方法

醫學會代表楊協和則表示，席間已向當局表明會方堅持需要考試的立場。他續解釋，即使當局提議列出100間頂尖海外醫學院名單，也不能代表其畢業生一定具備執業資格，強調考試是最好方法，「考試係評核醫生本身，個list只係評核間醫學院」。

不過楊亦相信當局現時提出的方案仍在探討階段，目前未一錘定音。楊又稱，當局於席間亦向業界承諾，須讓本地培訓的專科醫生均獲得職位，其後尚有空缺的情況下，才考慮邀請海外專科實習醫生回港執業並接受培訓。

馬仲儀指席間大部份醫生不完全同意方案

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則表示，當局於會上未能披露醫學院遴選準則或其他質素保證的資訊，席間大部份醫生不完全同意方案。她表明現時執業試制度行之有效，看不到新方案會為香港帶來極大好處，或新方案可媲美考試評核。馬亦表示，非本地培訓醫學生水準參差，她曾接觸有水準的海外受訓醫生，但亦曾接觸難以適應本地工作環境的海外受訓實習醫生。

馬批評政府的方案意圖「不明不白」地摧毀現時的執業試制度，最終是為大灣區醫生「資格互換」的政治任務鋪路，無助解決公營醫療系統爆煲問題。不過，她稱特首林鄭月娥當日於立法會答問會上的表現，加上現時業界籠罩白色恐怖，她沒信心能動員工業行動抗議，憂慮當局即使今日聽取業界意見，但方案最終會原封不動強行通過，她希望市民能持續關注事件。

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