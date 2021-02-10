上月遭警方國安處以參加去年民主派初選為藉口，進行大搜捕的50多名民主派人士，今日將陸續前往警署報到，暫時未知最終能否成功續保。

多名今日需要到警署報到的民主派人士，昨晚和今早率先在Facebook發表感受，人民力量前立法會議員「慢必」陳志全在Facebook表示，今午5時會到上環中區警署續保，目前「吉凶未卜」，「最壞情況，即時收押上庭，不准保釋。可能係『最後一POST！』」他又上載一張支持者給他的紙條，說：「做了八年立法會議員，這是我最珍惜的一張紙。每次重看，都感動到喊」，指無論今日最後結果如何，他都「幸不辱命，無怨無悔」，希望今天所有續保的朋友都順利平安。

鄺俊宇生日願望：好人一世平安

同樣今日到警署報道的民主黨區議員鄺俊宇，昨晚渡過其38歲生日，指昨日的生日他依舊在工作中度過，今年的生日願望是「好人一世平安」，並寫道「願香港每位善良人，都有上天悉心的守護，無論遇多大的風雨，我們都能夠繼續在一起」。

印裔社工安德里感激所有人在他最困難時沒拋棄他

融樂會副主席、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）則在FB表示，續保前夕，他仍在思考發生在他身上的所有事情，「而我不知道未來會發生什麼。我只堅信自己的工作是對香港有影響的」，並分享自己近日網上購買曼聯隊帽時，賣家因為認得其身份給予折扣，「還對我說了近期對我意義重大的一句說話『加油』，以及一些對我的鼓勵説話！我們一起拍照，他甚至在我的Carousell帳戶上給我留言！」他又稱，感激所有人在他最困難的時候，都沒有拋棄他，並呼籲大家今天為他祈禱。

區諾軒望眾人在「亂流下平安」

協調民主派初選的區諾軒，昨晚則在FB上載自己今年最後一個揮春街站的相片，稱在續保前夕讓自己如普通生活一樣，希望眾人在「亂流下平安」，「我只想如一般研究生一樣平靜地讀書、寫文，能夠如此，已經是不可多得的幸福」。中西區區議員梁晃維昨晚亦在FB上載街站相片：「未知今日係咪已經擺咗區議員生涯最後一個街站，亦唔敢去諗太多，只希望仲有機會嘅時候都可以比大家感覺到社區之中尚有人同行。」

吳敏兒：做到最後一刻

參與新西初選的香港職工盟主席吳敏兒昨晚則在FB上載在職工盟工作的相片，表示自己「做到最後一刻」，並說：「無論能否出返來，還是在不停幫人中。今次有時間同大家講定先：保重呀！我會帶衫了。」

鄒家成生日願望：50多位民主派可一同步出警署

參與新東初選的鄒家成今日24歲生日，他在社交平台中貼上與朋友慶生的照片，稱比起上一年「留住當下嘅感覺比上年強烈，同時都更感恩」，感謝所有人對他的祝福。他希望所有人早日度過白色恐怖時代，生日願望是50多位民主派可一同平安步出警署。

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