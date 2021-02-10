14歲少年前年11月16日凌晨參與旺角街頭示威，逃避警方掃蕩時投擲一枚汽油彈，汽油彈著地起火，少年最後被防暴警察擒獲。他承認暴動和企圖縱火罪，辯方今於區域法院求情，指少年精於體育和音樂，一時衝動愚蠢犯案；當日有人將汽油彈交給他，他沒想清楚後果便掟出去，望法庭念在他年輕，而且被捕後坦白承認作為，判處更生性質的院所刑罰。法官練錦鴻先索取背景、勞教中心和教導所報告，少年還柙至下月3日判刑。

現年16歲、就讀中四的被告，另被控在非法集結中使用蒙面物品及管有物品意圖摧毀財產罪，涉及佩戴圍巾和背包藏有士巴拿。控方不提證供起訴，兩罪撤銷。

案發於彌敦道、山東街與砵蘭街一帶，案情指當晚凌晨約2時半，約70人築起傘陣，用磚頭和雜物堵路，與警方防線對峙。示威者向警方照射雷射光和掟磚，在警方開始掃蕩時散去。

被告其後在山東街與砵蘭街街角的便利店門口投擲一枚汽油彈，當時他距離一名警員40米。汽油彈在警員20米外著地起火。被告逃向朗豪坊外，在港鐵旺角站E2出口外被捕。

官問辯方：怎樣一時衝動？

警方施行警誡前查問被告，被告表示有人教他投擲汽油彈，士巴拿則用作拆除圍欄。警誡會面期間，被告承認和4至5名朋友站在彌敦道，警方發出警告後他沒有離開，原因是沒看見有人離開。及後有人給他汽油彈，教他擲到地上。士巴拿則非他所有，而是有人放進其背包內。

庭上播放控方賴以為證據的新聞直播片段。法官練錦鴻要求查看被告的頭盔、背包、防毒面具、手套等證物，一一從證物袋拆出仔細觀察，又用手敲打頭盔。

被告本人、父母、鋼琴老師、籃球教練、班主任及社工等人向法庭呈交求情信，讚揚被告為人認真有禮，連年參加音樂比賽，並準備應考7級鋼琴試。

辯方又指，籃球教練表示被告一時衝動做出蠢事。法官聞言，問辯方怎樣一時衝動，辯方解釋指「另一個人畀個汽油彈佢，就掟咗出去」，強調被告已深感懊悔，被捕當日馬上坦白招認，上庭後第一時間認罪。

辯方續說，被告有接受輔導，社工指他承認迷失，反省後已明白學生的責任。專家形容被告有良好進步，班主任亦稱被告性情有明顯轉變，有強烈悔意，努力尋找自我控制和補救的方法。校長表明，日後願重新面試被告，給予返回學校的機會。父母亦願意與被告一起接受為期至少一年的輔導。

【案件編號：DCCC539/20】

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