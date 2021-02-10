首名被控違反《國安法》的23歲青年唐英傑，據悉律政司以「關注陪審團及家人安全」為由，不設陪審團，改由3名指定法官審訊。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早在電台節目中認同相關決定，認為可保障陪審員及其家人安全，相信在起底行為刑事化前，政治案件設陪審團的機會不高。

湯家驊說，不設陪審團是「逼不得已」，稱現時的政治環境下，法官及其家人都受到起底和欺凌，他認為在未就起底行為刑事化立法前，要考慮陪審員及其家人安全。他也相信，在相關法例未完善前，高敏感度的政治案件，有陪審團的機會不高。

湯家驊續說，今次的案件改由3名指定法官共審，在香港的司法歷史上絕無僅有，相信對犯人的保障不下於陪審團，笑說「陪審團有時都唔知開邊瓣，相信3個法官係相當安全」。

張達明：理據不合常理、奇怪荒謬

港大法律學院首席講師張達明則指，《國安法》第46條訂明國安案件並非必須設陪審團，在頒佈法例時已經預視政府會用不同理由，拒絕在《國安法》相關案件設陪審團。他批評，所謂保障陪審員及其家人安全的理由奇怪荒謬、不合常理，質問政權聲稱在《國安法》下社會已經回復平靜，「點解保障唔到（陪審員）安全？」

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