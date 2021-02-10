九龍城3年前發生命案，醋男不滿女友與前度男友見面，襲擊女友，前度護花出手還擊，糾纏間醋男跌倒，後腦著地，延醫一周後逝世。前度翌年被裁定誤殺罪成，判囚3年，他早前就定罪提出上訴。上訴庭今頒下判詞，指原審法官指引陪審團時犯錯，裁定上訴得直。基於上訴人並非挑釁在先，且已服刑10個月，法庭不作重審命令。

被告岑文輝（45歲）被控於2018年7月16日在九龍城侯王道誤殺男子王溢明。陪審團翌年裁定他罪名成立，法官潘敏琦判他入獄3年。被告及後就定罪和刑期提出上訴，去年4月獲准保釋等候上訴，上訴聆訊早前審結。

判詞今指，被告於聆訊中自辯指事件純屬意外，當日他只是自衞還擊，所使用的武力亦屬合理。陪審團在考慮是否接納被告的說法時，必須考慮他在案發一刻，是否真誠相信或可能真誠相信有必要自衞；而在被告真誠相信有必要自衞的前提下，被告當時所作出的武力還擊是否合理。

但是，原審法官潘敏琦在指引陪審團時，沒就被告案發一刻的主觀想法作出恰當指引。由於被告當時的想法與陪審團考慮其武力是否合理有重大關聯，因此裁定原審法院指引犯錯，判被告上訴得直。

至於應否下令重審本案，上訴庭認為，整個打鬥並非因被告而起，其間被告亦沒作出挑釁的行為。案中唯一目擊證人、被告的前女友亦供稱是死者出手在先，最終死者自己失足絆倒。

即使最終裁定被告使用不合理的武力還擊，構成誤殺，上訴庭認為18個月的監禁已足以反映刑責，考慮被告已服刑10個月，重審亦未必得出必然罪成的裁決，故不作重審命令。

控方案情指，被告當晚與前女友黃竹君用膳後，兩人在侯王道並肩而行，死者駕車經過看見兩人。而兩人分別後，情緒激動的死者找上黃，並曾推她。黃呼喚被告，被告抵達現場與死者先是口角，繼而互有出手。

當時三人處於賣酒商店門外。控方指被告佔了上風，推撞死者及拳擊其頭部。死者其後撞到商店貨架，跌倒之時再遭被告繼續壓迫揮拳，接著死者倒地。控方指被告的行為不屬自衞，而是故意、非法和危險的動作。

【案件編號：CACC338/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！