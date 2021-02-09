擬在2021年7月23日開幕的「2020東京奧運」，由於新冠肺炎病毒亮了大紅燈已久，失言大王之奧組委委員長、前首相森喜朗又帶來了更大艱難，也會給支持率在跌的菅義偉內閣帶來解不開的困境。

森喜朗2月3日在日本奧委臨時評議員會上表態：「東京奧運雖目前沒法講具體內容與計劃，但非得按照原來計劃辦不可。」但他又說出了歧視女性之荒唐言論：「有不少女性參加的（體育協會）董事會比平時需要更長時間。那我得披露自己做會長的橄欖球協會的洋相，橄欖球協會因有5位女性董事，需要一倍長時間。女性競爭意識強，如有一位舉手要發言，別的女性董事也會覺得自己也要出頭，那就所有的女性董事百花齊放，百家爭鳴。如（政府向各種單位）要求增加女性董事的名額，董事會要限制女性董事發言時間。」

他這個跟東京奧運完全沒有關係的發言，不但在國內而且在國際社會都引起強烈的反彈，火炬手、義工們陸陸續續辭職，贊助商與民眾則要求森喜朗請辭。

關於東京奧運一直都鬧悲觀論。日本冠狀肺炎病毒疫情一向沒法控制，1月8日政府對一都兩府七縣發佈緊急事態。在海外全世界奧運各種前哨戰沒法開，就沒法選出各國各地區代表。1月21日，英國《泰晤士報》獨家報道日本執政黨即自民黨內幕消息，指日本政府由於目前疫情而下了機密結論有意中止東京奧運。這則極重要新聞出爐後，日本政府與奧組委忙着否認，同時拚命搜查洩露消息之「甲級戰犯」。國際奧委會主席巴赫1月28日開緊急記者會，表明為了東奧7月23日之開幕完全集中力量。接着副會長2月3日稱對7月23日的開幕有百分之百的信心，3月之內下結論觀眾能否入場。

東奧能否如期舉行 4月下結論

不管日本政府與奧委會這樣那樣要控制悲觀論，根本沒法改變日本輿論。《朝日新聞》1月23與24日舉行民意調查，11%願意如期辦東京奧運，51%願意再推遲，35%願意中止，可說將近9成民意不願意如期辦東京奧運。其他主要媒體的民調都顯示同樣結果。雖有這樣民意，日本政府與奧組委卻無視為了東京奧運捐出1兆日圓之民脂民膏的國民意願。不少評論陸陸續續批評東京奧運並不為了「通過體育運動而身心向上，超越文化與國際等種種區別而以友情、連帶感與費厄潑賴精神而貢獻給實現和平、更好的世界」的奧運精神，而為了只貢獻給能使用體育有關單位與受益新體育設施的建築商。

森喜朗失言以後，支持率在跌的首相菅義偉一直躲開這爭論，只說森喜朗是奧組委委員長，事宜跟政府無關沒法干涉，因奧組委並不是政府機構。其實，森喜朗雖已退出政壇，但他還是自民黨最大派系細田派之精神領袖。獲得細田派支持而坐上首相寶座的菅義偉，想否定森喜朗發言或批評他都沒辦法。

東京奧運到底能否按照原來的計劃舉行，最晚在4月份得下結論。那日本疫情如何？政府一直都強調盡早開始打疫苗。但目前沒有一個日本人打，一般老百姓打疫苗最早都要5月以後。國外的誰願意來這樣防疫落後有污染的國家呢？

總之，奧運與疫情已經綁在一起，也可以說，菅義偉的命運也跟東京奧運與疫情綁在一起。因東京奧運是菅義偉繼承的安倍路線的大象徵。請回憶一下上屆里約熱內盧奧運閉幕式。安倍晉三打扮為SUPER MARIO而慶祝奧運圓滿成功，同時向全世界呼籲光臨東京奧運。對日本執政黨來講，奧運已並不是純粹體育行為，而是提高內閣支持率之政治工具。

4月25日，日本將舉行三個國會議員補選，即自民黨籍農水相受賄辭掉的眾議院北海道選區議席，自民黨籍參議員賄選辭掉的參議院廣島選區議席，立憲民主黨議員由於冠狀肺炎死去的參議院長野選區議席。以目前選情來展望，自民黨很有可能都輸掉。自民黨三役之政調會長已表態如全輸，黨內不得不問責菅義偉，菅義偉要迎接花謝之春天。

甘粕代三

日本資深媒體人