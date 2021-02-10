香港醫學會表示，支持已將科學數據呈交疫苗顧問專家委員會的疫苗，但即使藥廠未在醫學期刊刊登第三期臨床數據，港府亦應盡快索取相關資料，並提高資訊透明度以增公眾信心。

醫學會會長蔡堅表示，現時主要是有參加疫苗資助計劃幫市民打流感針的醫生，才可以打武漢肺炎疫苗，估計約2,000名醫生，該會估計與整體逾萬名醫生比較，可以幫忙打針的醫生數量十分少。蔡堅希望政府調整政策，不要屆時反指醫生不幫市民打針。

會董陳以誠表示，即將推行的接種計劃又要求由外展醫生臨床判斷病人是否適合接種肺炎疫苗，醫生須承擔額外風險責任，如外展醫生無參加疫苗資助計劃，行使計劃時更添阻礙。該會表示，現時四波疫情都由境外輸入，加上變種影響，促請政府一定要在邊境豁免檢測上嚴格杜絕輸入個案。

質疑科興豁免交數據程序不公平

該會又促請政府增加透明度，醫護人員是抗疫重要夥伴，應及時向業界提供全球和本地相關研發資訊、數據，及不斷轉變的感染控制政策。

另一會董陳子泰認為，疫苗功效未明，要市民有信心並明白需要接種，如果業界只得有限資料和文獻將難以說服病人。他又指，疫苗顧問專家委員會也有些細節不清楚，例如孕婦小孩等應否打針，他不點名批評盧寵茂早前稱打疫苗等於跳降落傘論，希望接種計劃不是帶領全港700萬人一起跳降落傘。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、感染及傳染病科醫生曾祈殷認為，接種資訊每個環節都應公開透明，勿予人感覺程序爭少少，「市民觀感好緊要，會直接影響接唔接種」。他指會尊重專家委員會的決定和相信他們的把關。

他續指，政府要有抗疫藍圖，現行計劃是自願性接種，因此佈局應開門見山、有傾有講，提供充足資料予醫護，市民才會信服。加上現時面對病毒變種，市面疫苗要真實地「幫到手」，如果疫苗「幫唔到手都冇用」。

他續指，萬一專家委員會睇完數據覺得可接受，但未有第三期數據，政府不應停下來，仍續向藥廠索取醫學期刊數據，程序上要公平，「如果有啲唔使交，對交咗嘅唔太公平。」

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