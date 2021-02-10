歲晚臨近，市民紛紛到街市買餸準備團年飯。九龍城街市有檔販大嘆生意比以往差兩、三成，亦有雞檔檔主指生意不受影響，下午賣清新鮮雞。有市民指往年通常與家人外出聚餐，但現時晚市禁堂食，惟有親自買餸下廚。

豬肉檔檔主區先生表示，街市人流比以往新年少，生意下跌兩、三成，他估計疫情下市民都避免前往街市等人多的地方，「啲人會買盆菜、外賣，怕咗人流」。區先生又指豬肉價格上月初開始上升，現時一擔最貴要3,700多元，但他都未有加價，指「始終做街坊生意」。

雞檔負責人玲姐則樂見賣清新鮮雞，「啲熟客仔好好，個個嚟買新鮮雞，好有新年氣氛，賣晒喇！」她又表示平日只會買入一百多隻雞，新年期間每日買多至少一倍，約買入二、三百隻雞。她認為疫情下始終較多人在家煮食，所以生意不受影響。

市民梁女士指今晚4人在家吃團年飯，她特地到街市買餸，有魚、蝦、蠔豉等，早前亦已購買龍眼肉準備煲湯，估計共花費500多元。她指往年通常與家人外出聚餐，但現時晚市禁堂食，惟有親自下廚。

同樣準備4人聚餐的高女士則花了近千元，買了雞、蓮藕、魚、蝦等，其中海鮮約500多元。她表示今晚所有家人都有空，故提早一晚團年。她指疫情下街市人流「算係咁上下，今年已少咗人，以往農曆新年九龍城街市非常擠逼」，不會太擔心人群聚集。她又稱雖然食材比平日貴了一成，但仍可接受。

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