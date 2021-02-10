馬路如虎口，行人要小心，貓狗也要留神。惟現行法例下，只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機必須停車，多年來貓狗都被拒於法網之外。踏入牛年，食物及衞生局終於肯修例，將貓與狗跟驢、騾及山羊等看齊，一併納入「動物」定義，若被車輛撞倒，司機必須停車，以加強保障動物福利。

擴大「動物」涵蓋範圍至貓狗

食衞局今晚公佈，將於本月19日，即年初七人日翌日，將《2021年道路交通（修訂）條例草案》刊憲，把貓和狗納入《道路交通條例》第374章第56條的「動物」定義内，並於本月24日把條例草案提交立法會審議。

發言人表示，近年市民飼養貓狗數目不斷上升，同時貓狗因走失而遇到交通意外受傷的風險也增加，遭車輛撞倒受傷或死亡的意外亦不時發生。惟現行條例下，「動物」的定義涵蓋任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，並不包括貓和狗。

經諮詢公眾後，政府建議修訂《條例》，擴大「動物」的涵蓋範圍，規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，希望在交通意外中受傷的貓和狗能及時獲得治理，有助加強保障動物福利。

現時條例訂明，如車輛發生意外而導致動物受損害，涉事司機必須停車，亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供姓名及地址等個人資料，否則須於意外發生24小時內報警。若涉事司機沒有停車，可被罰款1萬元及監禁12個月；若沒提供個人資料或報警，則可被罰款1.5萬元及監禁6個月。

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