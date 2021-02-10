「港版國安法」實施後，多名警隊高層受美國制裁，連帶銀行服務亦受影響。警務處副處長（國家安全）劉賜蕙昨在內部活動中承認只能用現金，「一定有唔方便」，惟為國家作少少犧牲並無問題。同樣被制裁的警務處處長鄧炳強則笑言：「唔使幫老婆簽卡。」被問到會否提早退休擔任國家要職，鄧表示會做到任期最後一日。

周二「與處長對話」活動上，有警員問及高層受制裁的影響，劉賜蕙稱：「咪用現金囉！」鄧炳強則笑稱：「唔使幫老婆簽卡。」至於多個西方國家暫停實行對港的引渡協議，警方高層承認工作受影響，但誇口指香港要求外國協助遠較外國要求香港少，而情報和防止罪案的交流仍維持。

鄧炳強執掌的香港警隊屢獲北京加持，在建制派的聲望一時無兩，甚至被指有機會問鼎特首寶座，被問到會否提早退休擔任國家更高級的任務，鄧炳強回應指：「我會做到我任期最後一日！」

鄧炳強又提到，警隊管理層由過往「七小福（7人）」變成「十全十美（10人）」，並重提早前在網片飾演「高級警員29106」的「小角色」情節，稱希望可以日日幫同事加影印紙、入水、釘書機入釘。

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