「反送中運動」被控案件陸續上庭，但庭上作供的警務人員屢遭法官質疑口供可信性。警隊高層表示，已就法庭意見安排訓練，包括舉行研討會、安排退休法官進行法庭試演，提供針對性訓練等。惟前立法會議員林卓廷指，紀律部隊的訓練一般只包括了解法庭程序等原則性內容，而非教導如何就某宗案件作供，上庭前也絕不會討論案情，以免構成妨礙司法公正。他認為，警員其實只需如實作供，「否則你技巧幾高超都無用，都係大話。」

警務處處長鄧炳強周二出席「與處長對話」時，被問及上庭作供的同僚遭批評「口供差」，可如何改善。鄧炳強重申，已經完成法律程序的案件中，超過八成的人需承擔法律後果，認為有關問題只屬個別事件，會精益求精。

出席同一場合的刑事及保安處處長袁旭健則補充，已就法庭意見安排訓練，由助理處長（刑事）跟進，安排退休法官進行法庭試演，提供針對性訓練。

警員屢被法官批評口供不可信

翻查近期報道，屢有警員被法官批評口供不可信，其中警員黃梓峰在襲警案作供時自稱身高僅1.5米，惟與身高1.7米的辯方大狀比對時卻顯示高度相若，遭裁判官張天雁批評難以相信警員不能說出自己的身高；警員石家豪在一宗涉雷射筆照射警員案中，亦遭裁判官屈麗雯批評多次改口供，其證供最終不獲接納。警長徐兆雄和警員麥永祥亦在前年8月3日「旺角再遊行」當日的襲警案中，遭裁判官梁少玲批評其證供互不脗合，分別有不確定的地方和未有道出事實的全部。翻查資料，有法官曾指警員「並非是一名誠實可靠的人」。

保安局局長李家超去年11月回應質詢時曾指，法庭認為有需要，可把案件轉介律政司跟進。警方會按實際情況作出調查，惟過去2年只有兩名警務人員因其證供被法庭質疑而被紀律處分，包括發出輕微違紀行為報告，以及經紀律聆訊後被定罪並判處「譴責」的懲罰；沒有警員因干犯《刑事罪行條例》（第200章）第31條（宣誓下作假證供）而被檢控。

根據《警察通例》第45章，控方證人（包括警務人員）可翻閱記錄（個人的口供等）以幫助記憶，但不應在聆訊前討論有關的證據，尤其是警務人員不應在聆訊前舉行任何會議，查看彼此的記事冊或口供，或討論與案有關的證據。

林卓廷指心態最重要：不應講大話

曾任廉政公署的前立法會議員林卓廷指，紀律部隊一般會讓人員了解法庭程序、回應法庭提問時應注意的事項等，但僅為原則性內容，而非教導如何就某宗案件作供。上庭前也絕不會討論案情，以免構成妨礙司法公正。

他認為，警員作供問題並非可透過訓練解決，上庭時只需要如實作供，強調最重要是其心態，「唔應該講大話，否則你技巧幾高超都無用，都係大話。」

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