中年警員16年前離婚後，一直隱瞞兼欺詐警隊，霸佔警隊編配的已婚宿舍單位，直至去年7月遭揭發，涉及租金連利息逾221萬元。涉案警員早前承認欺詐罪，親自求情時哽咽稱犯案只因思念前妻，希望能盼到老婆歸來。主任裁判官羅德泉今判刑時指，被告錯誤使用宿舍，導致他人失去機會，犯案時間亦相當長，惟認為被告的辯解並非空談，而是有醫學證明情緒出問題，故判被告入獄4個月，但緩刑一年，最後更語重心長對被告謂：「本案已經完結，有啲事應該劃上句號。」

被告李德明（50歲）現報住涉案宿舍的同區屋苑單位。控罪指他於2005年1月22日至去年7月14日期間，向警務處隱瞞其離婚狀況，誘使處方繼續向他分配荃灣綠楊新邨的警隊宿舍。

辯方求情指，被告離婚後整整15年一直等待前妻回家，居於已婚宿舍令他獲得慰藉，導致有心理障礙。兩名心理學家診斷被告有持續抑鬱症狀。

辯方續指，被告並非意圖從政府貪圖任何得益，而是患有心理困難及病症才會犯案。他借宿舍睹物思人，家中擺設如窗簾等15年來與離婚前無異，又維持結婚前的習慣，「每一朝都聽返兩公婆聽的電台節目、風雨不改」，希望維持與前妻生活的點滴，盼望她回來。

前妻撰求情信 指被告不能接受現實

辯方又指，前妻亦有撰寫求親信，指被告離婚後有自殺念頭，遂帶他求醫，被告現時積極接受藥物治療。辯方指前妻及時給予被告關心，防止事情進一步惡化。羅官特意一字一句讀出前妻的求情信，她自言不相信被告是因貪圖租金而留下，被告只是不能接受現實，以及對完整家庭有執著，才會犯案。

辯方又指被告已加入警隊32年，其上司評價極高，大部份評分項目均獲A級。羅官又讀出被告的求情信，信中指加入警隊是被告夢寐以求的工作，因母親在他的小時候曾被搶劫，報警後警員卻敷衍了事，令被告立志從事警員，幫助有需要的人，最終如願以償，實是上天眷顧。

辯方指被告因本案提早退休，望能盡早提取退休金以歸還警隊，亦已訂下償還計畫。被告的母親罹患肺癌，現已過身。辯方讚揚被告是「好兒子」、「盡忠職守的警員」，望法庭輕判。

案情指，被告1988年7月加入警隊，1996年11月與陳姓女子結婚。被告於2002年7月申請公務員已婚宿舍，同月獲派綠楊新邨單位後簽署承諾書，當中列明若果婚姻狀況有改變，申請人須於30日內申報。被告於2005年1月與前妻離婚，但他多年來向警方隱瞞，直至警方收到匿名投訴揭發事件，去年7月始交還單位。

【案件編號：WKCC3407/20】

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