現今香港，自由空間不斷收窄，連一個藝術品亦疑慘被「河蟹」。昨日網上廣傳，位於西貢海濱公園中央水池的「紙船」被改裝成花槽，更加設盆栽特意遮蓋船身的「香港」、「獨立」字眼，做法被斥畫蛇添足。《蘋果》今日到該位置視察，確認如網上圖片所展示一樣，而該處成為新景點，吸引不少市民觀看新設計。有市民批評新設計破壞原有設計意念，有心隱瞞其歷史，慨嘆「依家香港講句嘢都容納唔到，唔好話藝術品」。

《蘋果》中午到「紙船」所在的西貢海濱公園中央水池視察，與網傳相片一樣，5艘「紙船」已變成花槽，船內擺滿植物。其中3艘紙船旁均加設盆栽，當中一個盆栽十分貼近涉事紙船，幾乎完全遮蓋船身原有「香港」、「獨立」四字。不少市民特意來到水池觀賞、拍照，言語間談論紙船的新設計，該處變成西貢的新景點。

市民：反令公眾注意藝術品

路過水池的方先生表示，不滿紙船變花槽，形容紙船已變成水上盆景植物，笑言政府做法是畫蛇添足，反令公眾注意該藝術品。他指出，紙船的設計內容是一個歷史記載，現時加設盆栽遮蓋失去設計原意，令遊客難以理解，「好似X改歷史咁，你將有啲嘢隱瞞咗咁」。他認為，政府有意圖修改設計，無視藝術品價值，將一些政權眼中的「敏感字眼」逐漸消失，「依家香港講句嘢都容納唔到，唔好話藝術品」。

同行的劉小姐則稱，若不是政府刻意修改設計，也未必會留意船身字眼，「（政府）可能覺得啲人睇花多過睇字，但真係做多咗」。她直言，政府應回復原有設計，惟認為機會不大，「可能遲下連啲字都冇，全部油白」。

住西貢20多年的鍾先生表示， 平日沒有人刻意留意紙船上顯示文字，坦言船身顯示文字已開始「甩色」，直言用盆栽遮擋是沒有意義，「呢個係藝術品，都係睇整體觀感，冇（盆栽）會好啲，正常船係唔會有盆栽喺度㗎，感覺好奇怪」。他坦言，對新設計「睇唔過眼」，政府或有心加設盆栽以遮蓋船身字眼。他認為，政府應就設計向公眾諮詢，「唔係你一個人鍾意，就其他人要附和。」

「香港」、「獨立」取自「港九獨立大隊」、「舊香港時期」

翻查資料，建築署當年斥資近1,500萬元，將該地改裝成8萬多呎的休憩公園，包括「紙船」所在的水池廣場，最終於2003年建成，由建築署前高級建築師馮永基設計。紙船以玻璃纖維製成，印有舊報紙圖樣，「香港」、「獨立」四字便是由「港九獨立大隊」、「舊香港時期」等句子摺叠而成。

公園建成當年，馮永基曾向《蘋果》解釋設計意念，稱「想重現昔日漁村孩童玩紙船嘅簡樸情懷，仲特別喺船身印上報道西貢舊事嘅剪報」。該設計更於2003年榮獲香港建築師學會的會長獎狀，他同年接受政府新聞處訪問時亦曾提及：「紙船上的文字或所用的報章，是以60年前抗戰為題材。我們採用了抗戰時期的報章，帶出西貢居民，即東方游擊隊當年如何抗戰。」他更在訪問稱，市民看到幾艘紙船，勾起他們的聯想，表達西貢曾經是漁村，並將過去的歷史帶回來。

左報曾稱為「港獨紙船」

不過，曾獲獎「紙船」設計難逃建制媒體攻擊，「點新聞」去年9月曾報道，抨擊該紙船設計，直指該藝術品名為「港獨紙船」，並在報道中引述一名不願上鏡受訪的居民，聲言不應展示「敏感字句」，促修改該紙船的設計。

Facebook專頁「空城記」昨日發文提及此事，指上月仍保留紙船設計，惟本月則增設花槽，遮蓋原有字眼，直指：「唔知邊個天才去諗將隻船變做花槽。」西貢區議員、工黨何偉航接受《蘋果》電話訪問時表示，紙船於其讀書時期已存在，一直是同一個設計，康文署沒有就改裝花槽通知區議員。他認為，署方應向公眾解釋加設花槽的原因，而非私下修改，「始終係藝術品，亦存在一段好長時間，突然做新動作，畀人感覺係多此一舉嘅做法」。

《蘋果》已就此事向康文署及民政事務局查詢，有待回覆。

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