全國人大常委會去年通過修改內地的《國旗法》及《國徽法》，港府亦決定修改《國旗及國徽條例》，例如加入不得隨意丟棄國旗，按規定收回破損、污損或不合規的國旗，並且將內地有關學校升掛國旗，以及愛國主義教育等內容引入香港。

學校須教學生國旗歷史

內地於去年8月通過《國旗法》及《國徽法》的修正案，並於10月通過兩項法例，新法例由今年元旦日起實施。由於兩項法例均載於《基本法》附件三，港府因而要修改《國旗及國徽條例》。

政制及內地事務局向立法會提交文件，就修例問題諮詢立法會。內容包括規定學校升掛國旗、舉行升旗儀式，並且要教育學生了解國旗歷史，遵守升旗禮禮儀，如學校包括有條件的幼稚園，除寒假、暑假和休息日外，應當每日升掛國旗；除假期外，每周舉行一次升旗儀式。此外，修例內容亦包括不得使用破損、污損等的國旗，而且不能倒插、隨意丟棄國旗等，在大型群眾活動後，活動主辦方更要收回或妥善處理國旗等。

尹兆堅批愛國教育是本末倒置

民主黨前議員尹兆堅認為，今次港府修例只是順着政治局勢收緊香港的各方面，然而諷刺的是，他覺得今次修例反而對建制派或藍絲有較大影響，「上屆議會（上年）試過插國旗插到好似下半旗咁，不成體統。10.1國慶最壯觀係藍絲活動後，成個垃圾桶都係國旗」，故今次修例可能令建制陣營誤中副車。

至於港府修例亦包括愛國教育，尹形容「而家呢種係倒果為因、監人賴厚嘅愛國教育方法」，他批評當局藉法例、強權逼人表現出愛國其實沒有用，因為尊敬是發自內心，任何人是真心誠意愛國，自然會尊重國旗、國徽和國歌，他續指，正如市民也會質疑，「你成日逼我哋愛國家，咁國家有冇愛我哋呢？有冇尊重香港嘅人權、自由、公民權利？」所以當局的愛國教育是本末倒置、捉錯用神、不能對症下藥。

擬引入香港的《國旗法》及《國徽法》重點

●維護國旗國徽尊嚴、弘揚愛國主義精神

●倡導公民和組織在適宜場合使用國旗，表達愛國情感

●不得升掛或使用破損、污損、褪色或不合規的國旗

●不得倒掛、倒插或其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗

●不得隨意丟棄國旗

●破損、污損、褪色或不合規的國旗按國家規定收回、處置。大型群眾活動後，活動主辦方應收回或妥善處理國旗

●中小學應教育學生了解國旗歷史和精神內涵、遵守國旗升掛使用規範和升旗禮禮式

●公開故意焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等侮辱國旗會被追究刑責

●學校包括有條件的幼稚園，除寒假、暑假和休息日外，應當每日升掛國旗。

●學校除假期外，每周舉行一次升旗儀式

資料來源：立法會文件

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