中六男生疑在市民紀念元朗7.21襲擊事件8個月當晚，為救兩名被防暴警追捕的女子，涉嫌伸手攬住警員，被控阻差辦公罪。屯門法院裁判官梁雅忻今裁決指，警員的證供質素未能讓法庭確定他觀察無誤，辯方說法亦沒有不合情理之處，基於疑點利益歸於被告，裁定男生罪名不成立，庭上聞判掌聲雷動。

17歲被告中六學生被控一項阻撓警務人員罪，控罪指他於去年3月22日凌晨在元朗又新街與合益路交界犯案。

報稱受阻的警員24004李文軒早前供稱，他追捕兩名女子至相距一隻手臂距離時，感到左胸位置有人伸手攬住他，令他未能繼續前行。李回頭望，看見被告反方向跑走，其後由兩名同袍追截制服後，李親自拘捕被告。

裁判官梁雅忻裁決時指出，李在盤問下承認回頭望的時候，攬住他的人已轉身往後跑，他並沒有看見其容貌，只看到其側臉。雖然李聲稱當時追捕的路線上沒有其他人，但片段顯示現場不時有人跑過，而負責截停被告的警員亦沒有上庭作供，解釋截停被告的原因。

辯方說法盤問下站得住腳

梁官續指，雖然法庭接納警員作供誠實，但本案關鍵在於他的關鍵識別是否可靠。梁官尤其關注警員被攬之後的反應時間，質疑：「由被攬到擰轉頭之間，究竟相隔咗幾耐？之間會唔會有其他人影響到佢觀察？」

被告早前自辯稱，當日凌晨收工，由於已夜深，故打算到距離案發現場不遠的同事寓所休息。兩人沿路看見有示威者與警員對峙，再目睹一名女子被制服，直至看見大批警員衝出，感到不安而原路折返，轉身後被撲出的警員拘捕。

梁官認為，被告與他同事的證供脗合，沒有不合情理之處，在盤問下「站得住腳」。梁官最後指出，警員的證供質素未能使法庭肯定其觀察沒有出錯，辯方說法亦有可能成立，基於疑點利益歸於被告，裁定被告阻差罪名不成立。

辯方向法庭申請訟費。控方陳詞反對指，警方當晚不斷作出呼籲，惟被告仍沒有即時離開現場，亦無選擇安全路線離開，屬自招嫌疑。辯方反駁強調被告只是路過。梁官同意控方說法，駁回訟費申請。

【案件編號：TMCC1848/20】

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