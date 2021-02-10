【武肺第四波】

【本報訊】武漢肺炎病毒放年假？「封婦人」提早收爐，持續多晚的封區行動昨日中止，回顧政府由1月23日至本月10日清晨，共進行26次封區行動，出動公務員1.2萬人次，平均花費32萬元才揪出一名確診者。輿論嘲笑封區行動勞民傷財，民政事務局長徐英偉拒認失敗，反指「市民如果過份政治化，就係最擾民」。

食衞局長陳肇始宣佈，昨日起至新年假期完結前暫不再進行封區。她總結封區行動時稱，政府1月23日起共進行26次封區行動，涉及約200幢樓宇，近2.5萬名市民接受檢測，發現20宗確診個和60名密切接觸者，陽性比率僅0.08%，但形容行動有助發現隱形患者並斬斷傳播鏈。

陳肇始報大數

陳肇始和徐英偉在記者會均表示行動共發現20宗個案，惟本報翻查資料後發現兩位局長「報大數」，實際確診數字僅18宗，陽性比率亦只有0.072%，因其中有兩宗為武肺康復患者，分別是2月7日紅磡封區，及2月4日油麻地封區中發現。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表明，上述個案並不會被列為確診。

近2.5萬人接受強檢，僅發現18宗確診個案，按照社區檢測中心的收費上限240元估算，封區行動共花費約577萬，平均斥資約32萬才發現一宗確診，行動亦共動員近1.2萬人次的公務員，涉及40個政策局及政府部門，包括紀律部隊及文職人員。

徐英偉卻以報捷姿態指出，第四波疫潮高峯是1月24日，「如果有隱蔽患者喺嗰區要隔幾日先出得到（結果），區內就會有繼續擴散嘅風險」，封區檢測更快阻截傳播。輿論一片嘲笑聲中，上至特首林鄭月娥、下至多名問責官員均不認輸，記者昨問徐英偉，封區怎樣才算失敗？他回答，封區行動開始後，確診數字由高峯大幅下降約60%，「唔係好明點樣為之失敗呢」。

記者其後再追問，徐英偉惱羞成怒歸咎市民：「當然如果疫情會再爆發，可以有嘅失敗，就係當市民如果過份政治化，去將一啲政治嘅訴求擺落去抗疫應該要做嘅工作上呢，呢啲就係最擾民嘅。」

專家稱成效微

呼吸系統專科醫生梁子超指出，封區發現的確診宗數只佔整體數字極少，對疫情控制的成效極微。他批評封區未有擴大檢測人口，「萬幾人動員，做得咁少個案，疫情都擴散晒啦」。他認為，疫情減退是建基於社交距離措施和港人自保意識有所提升。

油尖旺區議會副主席余德寶亦炮轟封區勞民傷財，「有啲街坊甚至食食吓團年飯俾你拍門話要檢測，好擾民囉」。他又質疑政府應對疫情反應遲緩，「如果一早開始去搵源頭，就唔使搞呢26場政治騷」。