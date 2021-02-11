元朗昨日凌晨發生倫常慘劇，一對年約七旬夫婦涉與家人計劃一同尋死，惟當兩人從大廈天台墜下墮樓雙雙身亡，家人卻疑打消死念。死者獨子被控誤殺罪，今被押解至屯門裁判法院提堂。署理主任裁判官張潔宜應控方要求，將案件押後至5月6日再訊，以等待死者的驗屍報告，並就控罪合適性索取法律意見，同時拒絕被告的保釋申請。

被告劉嘉維（41歲）任職司機，他被指於今年2月10日在元朗安興街42號至58號好彩洋樓天台，非法殺死劉紹斌及許趣芳。庭上所見，被告精神不俗，表現平靜。據了解，他已離婚，是家中獨子。

根據資料，當日凌晨警方接報指兩名男女由好彩洋樓的天台一躍而下，跌在1樓僭建屋對開的簷篷地面。消防員趕到現場後，發現男死者當場死亡，女死者則送院搶救後不治。警方在現場撿獲遺書，提到兩老死後遺產歸於被告，調查後發現有人疑與死者議定尋死。

【案件編號：TMCC230/21】

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