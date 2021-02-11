農曆年三十，不少市民到街市買餸準備團年飯。九龍城街市早上逼滿人，有雞檔大排長龍，亦有檔販指生意比平日好兩、三成。有前來買餸的市民說，始終是一年一度與家人吃團年飯，雖然食材普遍比平日貴，但仍可接受。

雞檔負責人玲姐昨日下午4時許就賣清新鮮雞，今早9時半，她的檔口已經大排長龍，至少30人排隊光顧。她指今日買入300隻雞，來貨價貴了兩、三成，每隻最少200、300元，所以亦有相應加價，但都有信心今日都可以賣清所有新鮮雞。

海鮮檔負責人何先生都指生意不錯，比平日好兩、三成，其中魚和蝦最受歡迎，又指雖然來貨價比平日貴，但都未有加價，「疫情喎，點好意思加」。他又說新年期間街市人流明顯增多，「酒樓冇開，個個都喺屋企食飯」。

連續兩日到街市買餸的梁先生花費約1,000元，他說今晚將有7人聚餐，買了魚、蠔豉、雞等，其中海鮮比平日貴兩、三成，「其實大部份都貴，雖然話經濟唔好，但都貴晒，不過都捨得嘅、一年一次」。他又指這兩天街市人流都多，指昨天已前來買牛肉，一樣要大排長龍。

梁女士則表示會從簡，花了500元準備6人份量的團年飯，打算準備雞、蒸水蛋等簡單餸菜。她指以往都會與家人外出聚餐，但晚市禁堂食後，只能親自下廚。她預計新年假期大部分時間將留在家中，減少外出拜年，「始終有小朋友，出去亂七八糟，又食唔到嘢、冇得睇戲」。

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