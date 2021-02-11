非洲女商人2018年由肯尼亞出發抵港，在機場被搜出行李內藏有一批約重1.4公斤、市值約100萬港元的冰毒，她早前在高等法院被裁定販毒罪成，案件今判刑。據庭上透露，女被告在還柙期間產子，按照懲教署規定，至其子4歲時將交由保良局照顧。法官陳慶偉指因案件涉及跨境因素，加刑兩年，但考慮到被告將與兒子骨肉分離，酌情減刑一年，終判囚24年。

被告Estina Mukasera（31歲）早前被裁定在2018年8月3日在機場入境大堂販運危險藥物、即約1.4公斤冰毒。案情透露，被告當時以朱古力包裝紙掩飾。

法官陳慶偉判刑時指，案件牽涉國際販毒圖利的跨境因素，須加重刑罰，決定加刑兩年；但被告在還柙期間誕子，兒子在4歲時會送交保良局照顧，考慮被告在服刑期間會離開親生骨肉，酌情減刑一年。

【案件編號：HCCC302/19】

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