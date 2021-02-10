【本報訊】醋男不滿女友與前度男友見面，2018年在九龍城街頭襲擊舊愛侶，前男友護花出手還擊，糾纏間醋男跌倒，後腦着地，延醫一周後逝世。前男友翌年被裁定誤殺罪成，判囚三年，他早前就定罪提出上訴。上訴庭昨指原審法官引導陪審團時犯錯，裁定前男友得直，撤銷定罪和判刑，亦不作重審命令。早前獲保釋等候上訴的前男友即時回復自由。

上訴庭不作重審命令

被告岑文輝（45歲）被控於2018年7月16日在侯王道誤殺男子王溢明。上訴庭判詞指，陪審團須考慮被告在案發一刻，是否真誠相信有必要自衞，及所作武力是否合理。但原審法官潘敏琦在指引陪審團時，沒就被告在案發一刻的主觀想法作出恰當指引，在此重大議題上犯錯。

至於應否重審，上訴庭認為整場打鬥非因被告而起，他沒作挑釁行為，案中唯一目擊證人即前女友黃竹君，亦供稱是死者出手在先，最終自己失足絆倒。即使陪審團最終裁定被告使用不合理武力還擊、構成誤殺，上訴庭認為18個月監禁已足以反映刑責，考慮被告現已服刑10個月，重審亦未必得出必然罪成的裁決，故不作重審命令。

案情指，死者當晚駕車看見被告與黃同行，曾推黃並與被告互有出手。控方指被告在打鬥中佔上風，推撞死者及拳擊其頭部，死者跌倒後仍遭被告繼續壓迫揮拳，控方指行為不屬自衞，而是故意的非法動作。

案件編號：CACC338/19