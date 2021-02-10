因為參加去年民主派的初選，醫管局員工陣線主席余慧明上月6日遭警方拘捕，被指涉嫌違反《國安法》下的顛覆政權罪。工會內不但未有人因此事退會，入會人數更增加。余慧明接受《蘋果》訪問時指感謝會員與她一同留守作戰，強調政權高壓統治下，自己未知還能做甚麼。但本身為醫管局合約員工的她表明，假若不宣誓就會飯碗不保的話：「我絕對認為，我要做一個真嘅人，多過呢份工作！ 」

記者 林俊謙

工會未有人要求余辭職 入會人數反暴增

余慧明接受《蘋果》訪問時稱，初選被捕當日，曾擔心事件會令其任主席的香港醫管局員工陣線受牽連，擔心事件或導致會員退會，她主動向工會提出若有需要，可革除其主席一職，最終不但未有成員要求她辭職，入會人數更因她被捕而突增，「竟然無（人退會），反而嗰兩日仲多咗人入會。我真係好多謝佢哋﹙會員﹚，雖然而家因為疫情，未必見到大家，但希望藉此機會多謝每位繼續留喺度同我哋作戰嘅會員」。

《國安法》下，不少香港人都思考去向，余慧明坦言身邊不少朋友在政府強推「港版國安法」後已在思考應否移民；民主派被大搜捕後，「更加多人決意離開香港」。她直指，面對高壓統治下，自己亦不清楚暫時還可以做到甚麼，只希望將來若不幸被判入獄，「（抗爭）理念同精神可以傳承到落去」。

對於建制派一直主張將不屬公務員的醫管局人員納入必須宣誓的公職人員範圍，余慧明相信經過「反送中」運動和醫護罷工爭取封關事件後，醫護人員已經成為林鄭政權的「眼中釘」，「現時因為有疫情，要醫護幫佢哋（政府）打仗，未必咁快郁手住，但疫情一過，我相信（醫護人員）就會被整治」。

政府沒全面封關 突襲封區難阻播毒

她相信，醫護人員目前最擔心是政府透過將政治掛帥的宣誓與專業資格掛勾，從而迫使醫護人員接受宣誓安排。本身為醫管局合約員工的她表明個人立場：「我現時做緊係一份專業工作，係救香港巿民，唔係為效忠政權去做呢份工。如果唔宣誓就無咗呢份工，我絕對認為，我要做一個真嘅人，多過呢份工作。」並認為醫護界只要夠團結，堅持專業立場和原則，「可以組成力量抗衡呢個極權」。

對於林鄭由當初聲稱「封關」是「不切實際」、指港人有「出入境自由」，其後卻對韓國、英國等地方全面「封關」，余認為事件清楚反映政府的抗疫工作「只係政治掛帥，政治凌駕一切」。她批評林鄭為首的政府一直「講大話」，以「話之你死」的態度處理疫情，認為近日政府「突襲」封區的做法，由於未有全面封關配合，根本不能有效阻止病毒在社區傳播，「政府係做啲唔做啲，其實唔係真心為抗疫，只係想試行封鎖區域呢招，睇吓大家反應會係點」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！