再有問責官員於宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區後請辭。現年48歲的政制及內地事務局副局長陳帥夫，突然以「個人健康」為理由辭職，結束未滿4年的副局長生涯。據了解，陳未持外國護照，未有計劃移民，暫時亦未有新工作。據悉，陳帥夫家族史有遺傳心血管病，陳近期血壓失控，高時可至180的爆煲邊緣，擔心有中風風險。

政務官出身的陳帥夫，94年加入港英政府，曾在前衞生福利科、大埔民政處、保安局、政務司司長私人辦公室、旅遊事務署、食衞局及民政事務總署工作。2017年8月轉任政制局副局前，陳為運房局副秘書長。

陳帥夫上任為副局長時曾表示，自己是獲時任政制局局長聶德權引薦加入問責團隊，稱未來會以工作報答聶的知遇之恩。他當時指自己「做得嚟」，感到適合出任此職，又指不滿社會太多負能量，希望傳媒日後多些「報喜不報憂」。他曾在2018年8月代表香港到瑞士日內瓦出席聯合國消除種族歧視委員會會議時，被以非政府組織身份出席的前立法會議員劉慧卿狠批席上表現令人失望，更指陳期間曾到法國遊玩。

獲聶德權招手任副局長 未持外國護照

港府今日在新聞稿指，陳帥夫「由於個人健康原因，已經提出請辭」，陳正在休假，本月28日離任。現為政制局局長的曾國衞感謝陳任內貢獻，並祝願他身體健康、生活美滿。根據陳帥夫去年7月1日提交的利益申報，陳沒有配偶，只有一個位於大埔的物業，作為自主用途，但陳只擁有該物業一半業權。

今次已是問責官員宣誓後，第二度有人辭職。上月中，前民政局政助黎穎瑜因與家人移居新加坡，以「由於需要照顧家人」為理由辭職。

林卓廷指陳「唔係好左，肯聽意見」：唔覺佢健康咁曳喎？

據了解，陳帥夫向友人稱，近期身體突然變差，即使有足夠休息都感到疲累，間中會頭暈，而且因血壓不穩定的問題屢看醫生，情況未受控；近期社署副署長林嘉泰突然中風昏迷後病逝，更令其家人擔心他在家族遺傳下會中風或心臟病發，堅稱絕對因為健康問題辭任。

曾在議會內與陳帥夫交手的民主黨前議員林卓廷指，陳帥夫算是政府內「唔係好左」的官員，「（陳）當然要跟政府嗰套，政治任務一定要做，但最少有得溝通，細節嘢都肯聽意見」。林記得擔任議員時，曾就《國歌法》、立法會選區劃界等問題與陳溝通，認為陳在一眾副局長中可說是有一定執行力的人。

對於陳突以健康理由辭職，林表示問候外，也直言：「唔覺佢健康咁曳喎，突然健康有問題？阿董（建華）都突然間腳痛。」至於繼任人選問題，林卓廷相信「大把愛國者爭住做」，「香港冇嘢多，係愛國者多」。

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