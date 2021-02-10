首個由酒店改作過渡性房屋將於九龍城推行。樂善堂以低於疫情前租值的租金，租用九龍城一間酒店作過渡性房屋「樂屋」，料提供161個房間，面積由120平方呎至240平方呎不等，每間房均設獨立洗手間、浴室和基本家具等，現正向關愛基金申請資助，入伙日期待定，但營運期至少2年。

將改作過渡性房屋的酒店位處九龍城劏房密集區。樂善堂總幹事劉愛詩表示，早前已開展土瓜灣宋皇臺組合屋項目的住戶招募工作，申請反應熱烈，料今次酒店改作的「樂屋」可令更多有需要人士受惠。全幢過渡性社會房屋酒店提供161個房間，面積由120平方呎至240平方呎不等，每間房間設獨立洗手間、浴室和基本家具等。

由於酒店房間內未能煮食和洗衣，項目將預留其中一層作共享空間，讓居民煮食、洗衣、乾衣和活動等用途，樂善堂表示，將向關愛基金申請撥款資助，正待批核，目前不宜公佈與業界合作的細節。

劉愛詩表示，酒店業界在疫情下入住率大受影響，平均入住率僅2至3成，但同時輪候公屋、居於劏房的基層市民，在經濟下行可能失業或開工不足，過渡性社會房屋對他們而言可謂「及時雨」，且能紓緩酒店業界經濟困難，達至雙贏局面。

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