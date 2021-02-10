「反送中運動」過後，警隊聲望大跌，招募出現困難。警務處副處長（管理）郭蔭庶與員方對話時承認請不足人，但揚言只是「失去咗唔想嚟嘅人，一啲都唔可惜。」至於讓長俸警員延長退休年齡的措施引發年輕警員不滿，郭直言：「最多係遲咗5年升級。」又指同事過往慣了太快升職，未來會努力平衡，讓每年都有人員晉升。

警隊在反送中運動和《國安法》實施下加大編制，但面對入職人數大減，有警員擔心人手問題。警務處副處長（管理）郭蔭庶與員方對話時承認招聘數字有落差，的確請不足人，但認為現時33,000人編制已很大。

他揚言，現時不要不適合做警察的人，「失去咗唔想嚟嘅人，一啲都唔可惜，應該慶幸我哋成功分走唔啱做嘅人。」他又指，已從不同渠道找適合的人當警察，如輔警、30歲或以上人士，對招聘情況抱有信心。

前線不滿延退休年齡阻升職 高層反稱下屬習慣快升職

至於警隊讓2000年6月1日之前入職的警務人員選擇延長退休年齡，有警員關注會影響升遷。郭蔭庶解釋是為了解決招聘不足的問題，並非福利措施。至於人員升遷，郭稱：「最多係遲咗5年升級。大家（以前）習慣咗瞓醒覺就升級，太快就升，其實依個好景唔會長有，我哋會努力平衡每年都有人升。」

不過，警方稱計劃明年中在全港各總區小隊推行「五天工作周」，佔警隊90%人員，但特別更份的單位則不變。當局亦考慮改建警察學院或使用西九龍總部土地，以增加宿舍單位數目。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！