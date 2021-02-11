政府日前宣佈，如疫情沒反彈，年初七起可放寬食肆堂食至晚上10時，並可四人一枱，惟同時要求食肆員工須每14日一檢，更要求食客須掃安心碼或留下聯絡資料。多間食肆批評政策留難小商戶，相信若要求食客使用將「嗌交收場」。有黃店則考慮以手寫方式記下食客資料並定時銷毀，強調他們不是警察，不會查核食客提供的資料。

越興園斥政府整色整水趕客

歲晚本是飲食業旺季。惟武肺疫情持續，在晚市宵禁令仍然生效下，多間黃店大嘆生意難做。越興園負責人馬女士稱，現時晚市單靠外賣，生意額只有以往的10%，「呢幾個月打開門係貼錢出嚟做生意」。對於政府於年初七後推出新政，她痛斥政策複雜且留難小商戶，「放寬就放寬啦，又要人整嗰個安心碼。第一，我哋唔識（用）。第二，唔通我搵個人喺門口睇住呀，（食客）唔嘟（安心出行二維碼）係咪就唔畀入？即係趕生意？」

馬強調，現時經濟不景，各行各業均縮減人手，他們不可能專門請員工站在門口監察食客入店前有否使心「安心出行」。她又表示，相信屆時會以自願方式記錄食客資料，但相信仍會有食客對此抗拒。她亦擔心未來政府會要求食肆負上法律責任。

喜惶點心料食客憂私隱外洩 少用「安心」

而喜惶點心專門店東主Jason亦同樣表示，他們並非大集團連鎖餐廳，可以特意請一名員工在門外監察食客有否使用「安心出行」，「請個人閒閒哋都500、600蚊日，畀多萬幾銀專登做呢樣嘢，在商言商條數都唔會咁計」。他續指，普羅大眾現時也沒有使用的習慣，他與不少人一樣，均憂慮個人私隱外洩，相信屆時不會有太多食客使用。

他亦坦言，食肆難以主動要求不使用「安心出行」的食客提交個人資料。他以量體溫為例，指不少年長食客均嫌麻煩，「而家仲叫佢掃呢樣掃嗰樣，盞搞」，笑言若食肆強行要求食客提供資料，相信會「嗌交收場」。他估計今個農曆新年假期的生意額只有以往的60%左右。

開餐：僅手寫板記食客資料

另一黃店、「開餐 Dine inn」負責人Eddy則表示，相信光顧「黃色經濟圈」的客人都不會使用安心出行，他們屆時會以手寫板的形式記錄食客的個人資料並定時銷毀，相信客人會明白餐廳的困境，願意體諒並配合這些手續。Eddy又稱，商戶並非警察，不會亦無權要求食客出示身份證核實手寫板上的資料是否屬實。

Eddy又表示，放寬晚市生意及容許四人一桌必然可令生意好轉，但若果政府未來強推「安心出行」作為唯一記錄行蹤的途徑，相信不少食客寧願不光顧餐廳。

基隆茶餐廳連月虧蝕：唔知捱到幾耐

而曾被警方大肆「掃場」的基隆茶餐廳負責人Cat姐則表示，政府日前所公佈的資料片面，她暫時亦未清楚實際運作方式，相信要待下星期政府公佈更多資料後，才能決定是否經營晚市堂食生意。但Cat姐認為，強制食客使用「安心出行」，必然對晚市入座率有影響。她又稱，食肆過去數個月均錄得虧蝕，「都唔知捱到幾耐」。

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