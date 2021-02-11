政府昨（10日）宣佈若疫情穩定，年初七起有條件放寬限聚措施，包括重開美容院、健身室等，但就要強制顧客掃「安心出行」二維碼或登記個人資料。由曾被控暴動罪的「赴湯杜火」夫婦所開設、位於上環的健身中心「Wild Gym Fitness and Therapy」決定於年初七結業，負責人表示出賣客人資料觸到他們的底線，故不能接受。

「不容自己作暴政幫兇」

位於上環的Wild Gym Fitness and Therapy今早（11日）在Facebook專頁發文，表示政府的新措施意味中心要在政府「有需要」時交出客人資料，「我哋不但唔願意交出，連幫你記錄我哋都唔X會做！因為幫你哋記錄呢件事已經有問題！」帖文稱不會以顧客的自由作為換取自己利益的方式，於是決定以復工日作為結業日，感謝顧客的支持。「希望大家明白結業不是放棄，不是服輸，而只是貫徹我哋對民主自由既追求，不容自己作暴政幫兇。」

負責人湯先生表示，中心開業近3年，現正租用一個約700呎的舖位，月租約3萬元，租約至今年9月才完結。湯說本來面對疫情下的多次強制停業，中心也未有太大經濟壓力，相信能捱得過疫情並在1年內追回營業額。但自第二次被勒令停業，兩人已預計政府會利用復工硬推政治任務，於是早已討論好，以不出賣客人資料為底線。

湯稱中心是他和合伙人的心血，「由freelance做到有自己地方，係一直以來去建立、係好多人嘅肯定……不過點可惜都好，有啲底線係唔可以過。」

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