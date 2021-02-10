【集結案】

【本報訊】前年8月5日全港「大三罷」當晚有人在大埔駕電動滑板車向警方掟汽油彈，警方推進時制服一對男女。兩人昨就參與非法集結罪受審，辯方指兩被告家住大埔，不排除他們當時只是看熱鬧，走避不及才被拘控，並指男被告被警員脫頭盔後用警棍不斷打頭，男被告不願提供姓名，有警員要求「合作少少好唔好」，只聽到臉、嘴均有血迹的被告說：「我𠵱家俾你打到咁啦！」

兩被告為侍應姚志聰（22歲）及女生郭煥琳（25歲），案件由主任裁判官蘇文隆審理。警員12127徐海天供稱，他藏於警方盾陣後，發現戴上頭盔眼罩的姚身處100米對開的人群中不斷叫囂及挑釁警方。同袍向前推進，他從盾陣衝出，姚轉身跑，但被路面雜物絆倒，他上前制服姚時遇上激烈反抗。

指被告居大埔 或僅看熱鬧

徐接受辯方盤問時改口稱人群發出叫囂聲，姚僅身處人群，亦承認目光離開姚數秒至十秒。辯方並指徐脫去姚的頭盔，不斷用警棍打姚頭部，徐否認。庭上播出警方所拍的片段，有警員問姚姓名，姚不回答，有警員說「遲早都知」，亦有警員要求姚合作，姚說「我𠵱家俾你打到咁啦」。

警員11788葉浩霖供稱，郭戴着頭盔與數人站在太和路；由指揮官發出警告到警方推進，相隔僅約30秒，終由他拘捕郭。片段可見，郭被截停後哭訴「你哋都見到我剩係攞住鹽水」，警員狀似安慰她說「冇事，唔好喊」。

辯方結案陳詞時稱，兩名被告裝備僅屬保護性；現場並無被圍封，任何人都可以自出自入。警方發出警告到防線推進短暫，不能排除家住大埔的兩人看熱鬧，因走避不及而被捕，控方沒有足夠證據指兩人參與非法集結。案件本月26日裁決。

案件編號：FLCC1433/20