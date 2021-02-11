曾獲海關嘉許及表明可獲特快晉升的關員，去年7月被警方搜到家中藏有弩及彈簧鋼棒，警誡下承認管有涉案物品。關員早前承認無牌管有槍械及違禁武器兩罪，辯方今求情指被告實是「武器癡」，涉案武器純粹用作欣賞及收藏，沒有參加社運，只是對法律愚昧才犯案。裁判官鄭念慈指被告因本案而離職，已受到沉重打擊，但亦指這是咎由自取，最終判罰240小時社會服務令。

辯方今為被告盧浩然（35歲）求情時指，被告的社會服務令報告內容相當正面。被告自小勤奮向學，曾獲稱讚為最優秀關員，2017年因有份搗破私煙案而獲嘉許。

辯方續稱，被告因對法律愚昧而干犯本案，他其實是一名「武器癡」，從網上買下涉案違禁武器，放在家中收藏欣賞，沒對外展示，亦沒有參加社運。辯方期望法庭格外開恩，判處社會服務令。

裁判官鄭念慈判刑時稱，本案控罪可判監禁，惟被告的社會服務令報告內容十分正面。案中警方並無搜出箭，若單一使用弩亦沒有意思。被告已因本案失去工作，受到沉重打擊，但明言這是被告咎由自取。鄭官考慮被告原本沒案底、案情以及求情因素，相信被告不會重犯，且被告已遭扣押一段時間，認為被告已有深刻教訓，判處被告240小時社會服務令。

案情指警方去年7月14日根據線報，持手令到被告位於何文田愛民邨的住所搜屋，最終在被告睡房內搜出長20厘米、拉力逾6公斤的弩，以及長19厘米的彈簧鋼棒。

【案件編號：KCCC2895/20】

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