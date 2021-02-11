英國上月底正式向港人開放BNO「5+1」簽證申請，為港人提供一道逃生門。一直關注香港事務的英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）今（11日）晚聯同英國非牟利組織「UK Welcomes Refugees」進行網上分享會，與當地公民團體及政府官員探討如何協助港人抵英後面對的困難。工黨國會議員金諾克（Stephen Kinnock）直指，壹傳媒集團創辦人黎智英被還押、12港人被送中、55名民主派初選參加者被捕等事件，反映《國安法》嚴重損害香港「一國兩制」，促英國政府將BNO簽證申請延伸至1997年後出生的港人。

羅傑斯：因社運留案底將不影響申請BNO簽證

BNO「5+1」計劃容許父母其中一方留在本港工作，另一方到英國照顧子女，簽證申請人及其家庭成員可不同時間赴英，住滿5年便可申請定居。英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅傑斯（Benedict Rogers）提到，自己曾在香港回歸後到港工作，感受到港人的活力，相信港人能為當地帶來巨大益處，促進經濟發展。

羅傑斯並指，港人若因參與社會運動（political activity protest）而被留下案底，將不會影響港人申請BNO「5+1」簽證申請，鼓勵當地公民組織應協助抵英港人尋找工作、學校、解決語言障礙、加快融入當地文化生活等，促英國政府亦應適時提供協助。

工黨議員金諾克：《國安法》嚴重損害「一國兩制」

金諾克（Stephen Kinnock）則表示，黎智英被撤銷保釋及繼續還押、12港人事件、警方大搜捕55名民主派初選參加者等，足以反映《國安法》嚴重危害香港的法治基石及破壞「一國兩制」，損害港人的自由權利，指出他們會盡全力支持港人為民主自由抗爭，促請英國政府為幫助港人的公民團體提供支援，並將BNO簽證申請延伸至1997年後出生的港人。

致力協助流亡英國的香港抗爭者提供法律意見的HKARC（ Hong Kong Assistance and Resettlement Community），其幹事Fred Wong亦在分享會上透露，他們在兩星期前已就抵英港人在當地遇到的學校、房屋、資訊不足等問題，去信英國大倫敦政府（GLA），希望當局能向有需要的港人提供適切的援助。

協助港人英國組織

UK Welcome Refugees

Hong Kong Watch

Hong Kong Arc

Hong Kong Link Up

UKHK

HK Brits

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