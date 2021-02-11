政府計劃修例免試引入海外醫生，將展開公眾諮詢，醫專前主席及醫學會前會長方津生今日（11日）在報章撰文指，反對政府提議成立另一個委員會，審查非本地醫學院的名單以批准相關畢業生在港執業可豁免考試，批評該委員會「繞過監管醫生水平的醫務委員會，踐踏醫生專業自主」，認為政府應允許專業人士確定行醫標準，否則定會危及醫療服務的安全。

方津生今日（11日）在《信報》和《明報》撰文指，現時海外醫生已可透過「有限度註冊」來港行醫，毋須應考執業試，便可在醫管局、衞生署及大學院校內工作，有效期為3年，屆滿後可獲續期，如海外醫生若想成為香港普通註冊醫生可私人執業，必須通過執業試，並完成一年實習。他指醫務委員會舉辦的醫生執業資格試，目的是確保醫生質素，但其程度受外界批評是「過於嚴謹」、及格率低。

歐美畢業生及格率40% 內地僅15.7%

他指在2012至16年間，英、美、加、澳、德的畢業生在專業知識及格率平均為40%，中國內地畢業生則僅15.7%，「一帶一路」國家則為11.1%；醫學英語技能的及格率分別為100%、50%至90%和99%；臨床考試通過率則為52.8%、27.5%和16.7%，考生可選擇英語、廣東話或普通話參加臨床考試。考試每年舉行兩次，可連續考5次。

方指，自己在醫學院和一些專科考試中經常不及格，但從未責怪考試設定不合理標準，而是「歸因自己準備不足或能力不足」，強調醫務委員會有責任確保安全的執業標準，特別是因普通註冊後可在沒有監督的情況下執業，故他認為如形容醫委會是故意提升考試門檻以將海外畢業生拒之門外，「是不公平和毫無根據」。

「最終港人付出的代價是自己健康」

方強調自己主要反對政府提議成立另一個委員會，審查非本地醫學院的名單以批准其畢業生在港執業可豁免考試，認為該委員會是「繞過監管醫生水平的醫務委員會，踐踏醫生專業自主」，他認為醫管局應考慮不同措施鼓勵外地醫科畢業的香港居民回來在公營機構服務，形容他們聘用合資格非本地培訓醫生的紀錄極不理想。

他指如私人執業是外地專科醫生回港的最終目的，醫委會可讓合資格的專科醫生毋須在港進一步培訓即可參加同一專科考試，考試及格便可獲專科醫生註冊，而毋須普通註冊，有關做法在澳洲已有可參考先例。他強調政府應允許專業人士確定行醫標準，而非繞過醫務委員會，否則定會危及醫療服務的安全，並可能侵犯《基本法》所保障的專業自主核心價值，「最終香港人付出的代價會是自己的健康」。

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